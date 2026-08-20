Справка внутренне перемещенного лица подтверждает статус и открывает доступ к предусмотренным государством социальным гарантиям. В Сумском городском совете объяснили: с 14 лет ребенок может оформить ее самостоятельно.

Денежная помощь для ВПЛ на Сумщине помогает переселенцам с оплатой проживания, однако без справки внутренне перемещенного лица не обойтись — именно она подтверждает статус и открывает доступ к предусмотренным государством социальным гарантиям. В Сумском городском совете объяснили, может ли ребенок оформить такую справку самостоятельно.

Кто может оформить справку ВПЛ ребенку

Справку о взятии на учет внутренне перемещенного лица оформляют на каждого ребенка, который вместе с семьей переехал с территории, где ведутся боевые действия или которая временно оккупирована. Детям, которым еще не исполнилось 14 лет, заявление подают родители или законные представители — опекуны, попечители или усыновители.

Ребенок, которому уже исполнилось 14 лет, может обратиться за справкой самостоятельно. Это возможно потому, что именно с 14 лет несовершеннолетний получает право подавать заявление от своего имени без обязательного участия взрослых.

Куда обращаться и какие документы нужны

Оформить справку ВПЛ можно лично в Центре предоставления административных услуг (ЦПАУ) или в управлении социальной защиты населения, а также онлайн через приложение «Дія». Для этого понадобятся документ, удостоверяющий личность, свидетельство о рождении ребенка и регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика.

Как оформить справку ВПЛ ребенку: пошагово

Сначала нужно подготовить документы, затем — подать заявление в ЦПАУ или управление соцзащиты либо отправить его через «Дію». Справку выдают сразу в день обращения, а в приложении она появляется в электронном виде. Если ребенок оформляет документ самостоятельно, он подписывает заявление лично.

Справка ВПЛ нужна для получения ежемесячной помощи на проживание, бесплатного питания в учебных заведениях, социальных услуг и других предусмотренных государством гарантий. Поэтому родителям советуют оформить ее сразу после переезда, не откладывая обращение.

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