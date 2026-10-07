Украинские военные, участвующие в штурмовых операциях, могут получать дополнительно 20 000 или 40 000 гривен за каждые сутки такой работы. Размер зависит от места проведения штурма и достигнутого результата, а общий лимит боевых выплат — 460 000 гривен в месяц.

Выплаты в Украине можно пересчитать в большую сторону — и это касается и военных. Штурмовики Вооруженных сил могут получать дополнительно 20 000 или 40 000 гривен за каждые сутки участия в штурмовых действиях, и размер зависит от того, где именно проходил штурм и какого результата достигло подразделение. Как сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Минобороны Украины, сам статус штурмовика, боевой приказ или выход на рубеж еще не означают автоматического права на доплату.

Деньги начисляют каждому военному, чье участие подтверждено и внесено в поимённый список, — это не сумма на все подразделение. Выплачивают их за сутки участия, а не за каждый отдельный эпизод.

За что платят 20 000 гривен

Такую суточную сумму выплачивают за штурмовые действия, во время которых украинские военные отвоевывают позиции, здания или сооружения в глубине собственной обороны, ранее захваченные просочившимися группами противника. Речь о случаях, когда враг скрытно проникает через украинскую оборону, обходит опорные пункты и закрепляется в тылу.

За что платят 40 000 гривен

Самая высокая ставка предусмотрена за штурмовые действия, во время которых военные захватывают позиции, здания или сооружения, находящиеся под физическим контролем противника. Такие объекты могут располагаться непосредственно на линии боевого соприкосновения или в глубине обороны российских войск.

Однако решающим является результат операции. Если военные просто заняли позицию, которую противник оставил до начала штурма, оснований для выплаты 40 000 гривен нет.

Что считается штурмом

Началом штурмовых действий считается момент, когда подразделение или группа по определенному сигналу переходят от рубежа, указанного в боевом приказе, к выполнению штурма. Завершением — момент, когда определенная позиция, здание или сооружение перешли под физический контроль украинского подразделения в результате штурмовых действий. Если в течение одних суток военный получил право и на 20 000, и на 40 000 гривен, выплачивают большую сумму — 40 000 гривен.

Как считается общая сумма выплат

Штурмовые выплаты добавляются к другим предусмотренным вознаграждениям. Полный расчет выглядит так:

100 000 гривен — за непосредственное участие в боевых действиях, пропорционально подтвержденным дням;

170 000 или 70 000 гривен — зональное вознаграждение в зависимости от района и близости к линии боевого соприкосновения;

20 000 или 40 000 гривен в сутки — за подтвержденные штурмовые действия.

Для этих трех категорий действует общий месячный лимит в 460 000 гривен. Если по расчету сумма выходит больше, к выплате зачисляется максимум 460 000 гривен.

При этом в эту сумму не входят базовое денежное обеспечение, пособие за заключение первого контракта, вознаграждение за взятие военного противника в плен и отдельное вознаграждение за подтвержденное видеофиксацией уничтожение противника в контактном бою.

Что нужно для получения денег

Для выплаты командование должно подтвердить несколько моментов: фактическое ведение штурмовых действий, определенный результат операции, участие конкретного военнослужащего и решение командования о выплате.

Какие документы подтверждают участие

Для оформления выплаты собирают пакет документов:

боевой приказ или боевое распоряжение;

журнал боевых действий;

боевое донесение с результатами выполнения задания;

рапорт командира подразделения или группы;

поименный список военнослужащих с указанием периода их участия;

ходатайство командира воинской части в соответствующий орган военного управления.

В рапорте командир указывает результаты боя, потери, временные и пространственные показатели операции, а также подразделения, выполнявшие задачу. После этого орган военного управления должен в течение трех дней рассмотреть документы и проверить указанные данные. После подтверждения командир воинской части издает приказ о выплате дополнительного вознаграждения.

Как оформить выплату: пошагово

Военному не нужно самостоятельно подавать заявление — оформить доплату обязано командование. Процесс выглядит так:

Подтверждение участия конкретного военнослужащего в штурмовых действиях и внесение его в поименный список. Подготовка командиром подразделения рапорта с результатами и показателями операции. Сбор пакета документов: боевой приказ, журнал боевых действий, донесение, поименный список. Передача ходатайства в орган военного управления — рассмотрение в течение трех дней. Издание приказа командиром воинской части о выплате дополнительного вознаграждения.

Если выплату задерживают или отказывают без оснований, военный может обратиться к командиру, в Минобороны, а при необходимости — в суд.

Итак, даже при самой интенсивной боевой работе общая боевая выплата штурмовика не превысит 460 000 гривен в месяц — это верхний предел для трех категорий вознаграждений.

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