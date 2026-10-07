Українські військові, які беруть участь у штурмових операціях, можуть отримувати додатково 20 000 або 40 000 гривень за кожну добу такої роботи. Розмір залежить від місця проведення штурму й досягнутого результату, а загальний ліміт бойових виплат — 460 000 гривень на місяць.

Виплати в Україні можна перерахувати в більший бік — і це стосується військових. Штурмовики Збройних сил можуть отримувати додатково 20 000 або 40 000 гривень за кожну добу участі у штурмових діях, і розмір залежить від того, де саме проходив штурм і якого результату досяг підрозділ. Як повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Міністерство оборони України, сам статус штурмовика, бойовий наказ чи вихід на рубіж ще не означають автоматичного права на доплату.

Гроші нараховують кожному військовому, чию участь підтверджено й внесено в поіменний список, — це не сума на весь підрозділ. Виплачують їх за добу участі, а не за кожен окремий епізод.

За що платять 20 000 гривень

Таку добову суму виплачують за штурмові дії, під час яких українські військові відвойовують позиції, будівлі або споруди в глибині власної оборони, раніше захоплені групами противника, що просочилися крізь лінію оборони. Йдеться про випадки, коли ворог приховано проникає через українську оборону, обходить опорні пункти й закріплюється в тилу.

За що платять 40 000 гривень

Найвища ставка передбачена за штурмові дії, під час яких військові захоплюють позиції, будівлі або споруди, що перебувають під фізичним контролем противника. Такі об'єкти можуть розташовуватися безпосередньо на лінії бойового зіткнення або в глибині оборони російських військ.

Однак вирішальним є результат операції. Якщо військові просто зайняли позицію, яку противник залишив до початку штурму, підстав для виплати 40 000 гривень немає.

Що вважається штурмом

Початком штурмових дій вважається момент, коли підрозділ або група за визначеним сигналом переходять від рубежу, зазначеного в бойовому наказі, до виконання штурму. Завершенням — момент, коли визначена позиція, будівля чи споруда перейшла під фізичний контроль українського підрозділу внаслідок штурмових дій. Якщо протягом однієї доби військовий отримав право і на 20 000, і на 40 000 гривень, виплачують більшу суму — 40 000 гривень.

Як рахується загальна сума виплат

Штурмові виплати додаються до інших передбачених винагород. Повний розрахунок виглядає так:

100 000 гривень — за безпосередню участь у бойових діях, пропорційно підтвердженим дням;

170 000 або 70 000 гривень — зональна винагорода залежно від району та близькості до лінії бойового зіткнення;

20 000 або 40 000 гривень за добу — за підтверджені штурмові дії.

Для цих трьох категорій діє спільний місячний ліміт у 460 000 гривень. Якщо за розрахунком сума виходить більшою, до виплати зараховують максимум 460 000 гривень.

При цьому в цю суму не входять базове грошове забезпечення, допомога за укладення першого контракту, винагорода за взяття військового противника в полон та окрема винагорода за підтверджене відеофіксацією знищення противника в контактному бою.

Що потрібно для отримання грошей

Для виплати командування має підтвердити кілька моментів: фактичне ведення штурмових дій, визначений результат операції, участь конкретного військовослужбовця та рішення командування про виплату.

Які документи підтверджують участь

Для оформлення виплати збирають пакет документів:

бойовий наказ або бойове розпорядження;

журнал бойових дій;

бойове донесення з результатами виконання завдання;

рапорт командира підрозділу або групи;

поіменний список військовослужбовців із зазначенням періоду їхньої участі;

ходатайство командира військової частини до відповідного органу військового управління.

У рапорті командир зазначає результати бою, втрати, часові та просторові показники операції, а також підрозділи, що виконували завдання. Після цього орган військового управління має протягом трьох днів розглянути документи й перевірити зазначені дані. Після підтвердження командир військової частини видає наказ про виплату додаткової винагороди.

Як оформити виплату: покроково

Військовому не потрібно самостійно подавати заяву — оформити доплату зобов'язане командування. Процес виглядає так:

Підтвердження участі конкретного військовослужбовця в штурмових діях і внесення його в поіменний список. Підготовка командиром підрозділу рапорту з результатами та показниками операції. Збір пакета документів: бойовий наказ, журнал бойових дій, донесення, поіменний список. Передача ходатайства до органу військового управління — розгляд протягом трьох днів. Видання наказу командиром військової частини про виплату додаткової винагороди.

Якщо виплату затримують або відмовляють без підстав, військовий може звернутися до командира, до Міноборони, а за потреби — до суду.

Отже, навіть за найінтенсивнішої бойової роботи загальна бойова виплата штурмовика не перевищить 460 000 гривень на місяць — це верхня межа для трьох категорій винагород.

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