Довідка внутрішньо переміщеної особи підтверджує статус і відкриває доступ до передбачених державою соціальних гарантій. У Сумській міській раді пояснили: з 14 років дитина може оформити її самостійно.

Грошова допомога для ВПО на Сумщині допомагає переселенцям із оплатою проживання, але без довідки внутрішньо переміщеної особи не обійтися — саме вона підтверджує статус і відкриває доступ до передбачених державою соціальних гарантій. У Сумській міській раді пояснили, чи може дитина оформити таку довідку самостійно.

Хто може оформити довідку ВПО дитині

Довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи оформлюють на кожну дитину, яка разом із родиною переїхала з території, де ведуться бойові дії або яка тимчасово окупована. Дітям, яким ще не виповнилося 14 років, заяву подають батьки або законні представники — опікуни, піклувальники чи усиновлювачі.

Дитина, якій уже виповнилося 14 років, може звернутися по довідку самостійно. Це можливо тому, що саме з 14 років неповнолітній отримує право подавати заяву від власного імені без обов'язкової участі дорослих.

Куди звертатися та які документи потрібні

Оформити довідку ВПО можна особисто в Центрі надання адміністративних послуг (ЦНАП) або в управлінні соціального захисту населення, а також онлайн через застосунок «Дія». Для цього знадобляться документ, що посвідчує особу, свідоцтво про народження дитини та реєстраційний номер облікової картки платника податків.

Як оформити довідку ВПО дитині: покроково

Спершу потрібно підготувати документи, далі — подати заяву до ЦНАПу або управління соцзахисту чи надіслати її через «Дію». Довідку видають одразу в день звернення, а в застосунку вона з'являється в електронному вигляді. Якщо дитина оформлює документ самостійно, вона підписує заяву особисто.

Довідка ВПО потрібна для отримання щомісячної допомоги на проживання, безкоштовного харчування в закладах освіти, соціальних послуг та інших передбачених державою гарантій. Тому батькам радять оформити її одразу після переїзду, не відкладаючи звернення.

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