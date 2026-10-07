Оладки з кабачків готуються з мінімумом інгредієнтів і виходять хрусткими зовні та ніжними всередині — це один з найпростіших способів використати літні кабачки з грядки.

Ідеальні оладки на кефірі ми вже публікували — а оладки з кабачків готуються зовсім по-іншому і не потребують кефіру взагалі. Це літня страва, яку легко зробити з великою кількістю кабачків, що встигли достигнути на грядці. Оладки з кабачків люблять навіть діти, бо смак вийшов делікатний, а текстура — хрустка по краях і ніжна в середині. Головний секрет цього рецепту простий: чим краще ви віджмете рідину з кабачків, тим хрусткішими будуть оладки.

Ця страва універсальна — оладки з кабачків можна подавати на сніданок замість звичних картопляних дерунів, брати на обід чи навіть на перекус. Готуються вони швидко і не вимагають духовки чи складних інгредієнтів.

Інгредієнти для оладків з кабачків

кабачки — приблизно 900 г (2 великі або 5 середніх кабачків)

сіль дрібна — 1,5 чайної ложки (порційно)

яйця великі — 2 шт, легко збиті

зелений цибуля — півсклянки нарізаної (можна замінити на цибулю-шніт для м'якшого смаку)

пшеничне борошно — 3/4 склянки (близько 90 г)

розпушувач тіста — 1 чайна ложка

чорний перець мелений — 1/2 чайної ложки

оливкова олія — для смаження

сметана — для подачі

Кабачки середнього розміру підходять найкраще: у них менше насіння і тонша шкірка, що особливо важливо, якщо тертиш кабачки руками. За потреби кабачки можна замінити на жовтий кабачок-сквош.

Як приготувати оладки з кабачків: покроково

Кабачки помийте, обріжте кінчики і натріть на великій тертці або в кухонному комбайні. Перекладіть у велику миску, додайте чайну ложку соли й залиште на 10 хвилин — так з кабачків почне виходити зайва рідина.

Через 10 хвилин ретельно віджміть кабачки руками над раковиною або через марлю, щоб позбутися надлишку вологи. Води вийде на диво багато. У результаті має залишитись приблизно 3,5-4 склянки віджатих сухих кабачків.

Перекладіть віджаті кабачки у велику миску, додайте нарізану зелену цибулю та збиті яйця, перемішайте.

В окремій маленькій мисці змішайте борошно з розпушувачем, залишком соли та чорним перцем. Додайте суху сумiш до кабачкової маси і перемішайте до однорідності.

Розігрійте велику важку сковороду (чавунну або з антипригарним покриттям) на середньому вогні, додайте 2 столові ложки оливкової олії. Коли олія розігріється, викладайте тісто по столовій ложці з горою для кожного оладка, трохи розплющуючи верх, щоб надати форму млинця.

Смажте по 3-5 хвилин з кожного боку до золотистого кольору. Якщо оладки надто швидко підгорають — зменшіть вогонь. Між партіями додавайте трохи олії за потреби.

Подавайте оладки з кабачків теплими, з ложкою сметани.

Готові оладки з кабачків можна зберігати в холодильнику в закритому контейнері до 5 днів або заморозити в один шар до 3 місяців. Розігрівати найкраще на сковороді, у фритюрниці з повітряним нагрівом або в духовці при 175°C — так вони знову стануть гарячими та хрусткими. Мікрохвильовка теж підійде, але текстура буде м'якшою. Подавати оладки з кабачків смачно не тільки зі сметаною, а й з грецьким йогуртом, соусом дзадзикі чи алiолі.

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