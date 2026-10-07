Оладьи из кабачков готовятся с минимумом ингредиентов и получаются хрустящими снаружи и нежными внутри — это один из самых простых способов использовать летние кабачки с огорода.

Идеальные оладьи на кефире мы уже публиковали — а оладьи из кабачков готовятся совсем по-другому и вообще не требуют кефира. Это летнее блюдо, которое легко приготовить, когда на грядке накопилось много кабачков. Оладьи из кабачков любят даже дети, потому что вкус получается деликатным, а текстура — хрустящей по краям и нежной внутри. Главный секрет этого рецепта прост: чем лучше вы отожмете жидкость из кабачков, тем более хрустящими получатся оладьи.

Это блюдо универсально — оладьи из кабачков можно подавать на завтрак вместо привычных картофельных драников, брать на обед или даже на перекус. Готовятся они быстро и не требуют духовки или сложных ингредиентов.

Ингредиенты для оладьев из кабачков

кабачки — примерно 900 г (2 крупных или 5 средних кабачков)

соль мелкая — 1,5 чайной ложки (порционно)

яйца крупные — 2 шт, слегка взбитые

зеленый лук — полстакана нарезанного (можно заменить на лук-шнитт для более мягкого вкуса)

пшеничная мука — 3/4 стакана (около 90 г)

разрыхлитель теста — 1 чайная ложка

черный перец молотый — 1/2 чайной ложки

оливковое масло — для жарки

сметана — для подачи

Кабачки среднего размера подходят лучше всего: у них меньше семечек и более тонкая кожица, что особенно важно, если натираете кабачки руками. При необходимости кабачки можно заменить на желтый кабачок-сквош.

Как приготовить оладьи из кабачков: пошагово

Кабачки помойте, обрежьте кончики и натрите на крупной терке или в кухонном комбайне. Переложите в большую миску, добавьте чайную ложку соли и оставьте на 10 минут — так из кабачков начнет выходить лишняя жидкость.

Через 10 минут тщательно отожмите кабачки руками над раковиной или через марлю, чтобы избавиться от избытка влаги. Воды выйдет удивительно много. В результате должно остаться примерно 3,5-4 стакана отжатых сухих кабачков.

Переложите отжатые кабачки в большую миску, добавьте нарезанный зеленый лук и взбитые яйца, перемешайте.

В отдельной небольшой миске смешайте муку с разрыхлителем, остатком соли и черным перцем. Добавьте сухую смесь к кабачковой массе и перемешайте до однородности.

Разогрейте большую тяжелую сковороду (чугунную или с антипригарным покрытием) на среднем огне, добавьте 2 столовые ложки оливкового масла. Когда масло разогреется, выкладывайте тесто по столовой ложке с горкой для каждого оладья, слегка приплющивая верх, чтобы придать форму блинчика.

Жарьте по 3-5 минут с каждой стороны до золотистого цвета. Если оладьи слишком быстро подгорают — уменьшите огонь. Между партиями добавляйте немного масла по необходимости.

Подавайте оладьи из кабачков теплыми, с ложкой сметаны.

Готовые оладьи из кабачков можно хранить в холодильнике в закрытом контейнере до 5 дней или заморозить в один слой до 3 месяцев. Разогревать лучше всего на сковороде, в аэрофритюрнице или в духовке при 175°C — так они снова станут горячими и хрустящими. Микроволновка тоже подойдет, но текстура будет мягче. Подавать оладьи из кабачков вкусно не только со сметаной, но и с греческим йогуртом, соусом дзадзики или айоли.

Ранее Politeka сообщала, овощные оладьи по-корейски: "Мастер Шеф" Ярославский дал интересный рецепт.

Также Politeka писала, пышные оладьи с творогом: рецепт завтрака, который заменит сырники.

Как сообщала Politeka, рецепт борща, который всегда получается ярким: секрет насыщенного цвета и сбалансированного вкуса.