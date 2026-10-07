Курс долара в Україні піднявся до 45,5 гривні та оновив історичний максимум.

Курс долара, за оцінкою експерта Тараса Козака, до кінця 2026 року може зрости лише незначно — приблизно до 45,8 гривні.

Про це фахівець розповів у коментарі у коментарі «РБК-Україна». Він пояснив, що нинішнє послаблення гривні пов’язане одразу з кількома факторами.

Серед них — безпекова ситуація, нові російські атаки, скорочення експорту та падіння валютної виручки. Окремою проблемою залишаються труднощі з експортними маршрутами.

Впливає і ситуація в українській металургії. Через зменшення виробництва скорочуються надходження від продажу продукції за кордон. Частину цієї втрати компенсує міжнародна фінансова допомога.

Експерт не вважає позначку у 45 гривень критичною для української економіки. На його думку, це радше психологічний рівень, ніж сигнал про різке погіршення ситуації.

Національний банк має достатньо інструментів, щоб впливати на валютний ринок і стримувати надмірні коливання.

Козак називає нинішній процес плавною девальвацією, яка була передбачена раніше. Тому різкого стрибка до кінця року він не очікує.

За прогнозом фахівця, у грудні американська валюта може коштувати близько 45,8 гривні.

Курс долара при цьому не повинен стати головним чинником різкого прискорення інфляції. Експерт очікує, що за підсумками 2026 року її рівень буде близьким до 10%.

Щодо накопичень Козак радить не зберігати всі гроші в одній валюті. Один із варіантів — розподілити кошти між гривневими інструментами, доларом та євро.

Зокрема, він назвав схему, за якої половина заощаджень припадає на гривневі інструменти, а ще по чверті — на американську та європейську валюту.

Курс долара наприкінці року, за цим прогнозом, залишиться поблизу нинішніх значень. Тобто підстав очікувати різкого обвалу гривні експерт наразі не бачить.