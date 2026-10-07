Курс доллара в Украине поднялся до 45,5 гривен и обновил исторический максимум.

Курс доллара, по оценке эксперта Тараса Козака, до конца 2026 года может вырасти лишь незначительно – примерно до 45,8 грн.

Об этом специалист рассказал в комментарии «РБК-Украина» . Он пояснил, что нынешнее ослабление гривни связано с несколькими факторами.

Среди них – ситуация с безопасностью, новые российские атаки, сокращение экспорта и падение валютной выручки. Отдельной проблемой остаются проблемы с экспортными маршрутами.

Влияет и ситуация в украинской металлургии. Из-за уменьшения производства сокращаются поступления от продаж продукции за границу. Часть этой потери компенсируется международной финансовой помощью.

Эксперт не считает отметку в 45 гривен критичной для украинской экономики. По его мнению, это скорее психологический уровень, чем сигнал о резком ухудшении ситуации.

У Национального банка достаточно инструментов, чтобы влиять на валютный рынок и сдерживать чрезмерные колебания.

Казак называет нынешний процесс плавной девальвацией, предусмотренной ранее. Поэтому резкого скачка до конца года он не ожидает.

По прогнозу специалиста, в декабре американская валюта может стоить около 45,8 грн.

Курс доллара при этом не должен стать основным фактором резкого ускорения инфляции. Эксперт ожидает, что по итогам 2026 года ее уровень будет близок к 10%.

Насчет накоплений Козак советует не хранить все деньги в одной валюте. Один из вариантов – распределить средства между гривневыми инструментами, долларом и евро.

В частности, он назвал схему, при которой половина сбережений приходится на гривневые инструменты, а по четверти — на американскую и европейскую валюту.

Курс доллара в конце года, по этому прогнозу, останется вблизи нынешних значений. То есть оснований ожидать резкого обвала гривны эксперт пока не видит.