Пенсіонерів зобов'язали повідомляти Пенсійний фонд про працевлаштування, переїзд чи зміну статусу впродовж 10 днів. Тих, хто зволікає, чекає перерахунок і примусовий стягнення зайво виплачених коштів.

Доплата до пенсії в Україні тепер залежить і від оперативності самого отримувача — у Пенсійному фонді нагадали, що держава регулярно звіряє дані через електронні реєстри, тож приховати зміну обставин не вийде. Про це йдеться на сайті ПФУ.

Якщо пенсіонер вчасно не повідомить відомство про важливі зміни у своєму житті, нараховану "надлишкову" суму доведеться повертати. За нею можуть звернутися до суду, а тоді утримувати кошти вже примусово.

Про що треба повідомити впродовж 10 днів

За чинним законодавством українці зобов'язані сповіщати ПФУ про будь-які персональні зміни протягом 10 днів. Ось повний перелік обставин, через які виплату можуть перерахувати або зменшити:

Працевлаштування або відкриття ФОП — працюючі пенсіонери втрачають право на окремі надбавки та індексації, передбачені лише для непрацюючих.

— працюючі пенсіонери втрачають право на окремі надбавки та індексації, передбачені лише для непрацюючих. Звільнення або закриття бізнесу — це, навпаки, повертає право на додаткові виплати, тож про це теж варто повідомити.

— це, навпаки, повертає право на додаткові виплати, тож про це теж варто повідомити. Пенсії за вислугу років — якщо отримувач повертається на роботу за своєю спеціальністю, нарахування пенсії повністю припиняється до повторного звільнення.

— якщо отримувач повертається на роботу за своєю спеціальністю, нарахування пенсії повністю припиняється до повторного звільнення. Зміна місця проживання — переїзд в інший регіон може позбавити права на місцеві чи спеціальні надбавки.

— переїзд в інший регіон може позбавити права на місцеві чи спеціальні надбавки. Зміна статусу — набуття чи втрата пільгового статусу, зокрема УБД.

— набуття чи втрата пільгового статусу, зокрема УБД. Зміна форми навчання дитини — якщо дитина, на яку виплачують надбавку за втратою годувальника, припиняє очне навчання, доплату скасовують.

— якщо дитина, на яку виплачують надбавку за втратою годувальника, припиняє очне навчання, доплату скасовують. Помилки роботодавця — якщо підприємство подало недостовірні дані про стаж чи зарплату, виплати теж перерахують.

Скільки можуть утримати

Якщо пенсіонер не оновив дані вчасно, утворюється переплата. ПФУ запропонує повернути "зайві" кошти добровільно. У разі відмови їх стягнуть у судовому порядку — до 20% від щомісячної пенсії до повного погашення боргу.

Як подати нові відомості

Щоб уникнути судових розглядів і блокування рахунків, оновити інформацію можна двома способами: особисто — у найближчому сервісному центрі Пенсійного фонду, або дистанційно — через особистий кабінет на веб-порталі електронних послуг ПФУ.

Раніше Politeka повідомляла, пенсійні виплати в Україні: у ПФУ попередили, хто може втратити гроші, якщо не оновить дані.

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