Учасник бойових дій може вимагати перерахунку кредиту та повернення сплачених відсотків — Верховний Суд направив на новий розгляд справу харків'янина проти банку. Розповідаємо, які пільги передбачені законом і що потрібно довести в суді.

Пільгові умови для військових за кредитами знову стали предметом судових спорів — Верховний Суд скасував рішення апеляції у справі учасника бойових дій, який намагався повернути від банку понад 97 тисяч гривень сплачених відсотків за кредитною карткою.

Йдеться про харків'янина, який має статус учасника бойових дій та інваліда війни. Чоловік стверджував, що банк нараховував йому відсотки попри право на пільгу, передбачену пунктом 15 статті 14 закону «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей». Справу повернули на новий розгляд до апеляційної інстанції.

Що саме вимагав учасник бойових дій

Позов до банку чоловік подав у липні 2024 року. Він вимагав зобов'язати «ПриватБанк» припинити нарахування процентів і комісій, перерахувати раніше сплановані кошти в рахунок тіла кредиту та закрити кредит по картці «Універсальна Gold», а також стягнути 100 000 гривень моральної шкоди.

Картку «Універсальна» йому відкрили ще у 2015 році. Чоловік наполягав, що не був ознайомлений ні з умовами кредитування, ні з графіком погашення, а банк самовільно визначав розмір відсотків. На момент укладення другого договору — у жовтні 2020 року — ставка становила 40,8% річних для карт «Універсальна Gold», а в разі невиконання зобов'язань — 81,6%.

За договором йому нараховано та фактично сплачено банку 97 395,72 гривні. Кредитний ліміт по картці становив 21 860 гривень. 23 листопада 2023 року він направляв банку заяву про реструктуризацію боргу з документами про свій статус.

Чому попередні суди відмовляли

Кий районний суд Харкова 17 грудня 2024 року у позові відмовив повністю, виришивши, що пісти не поширюются на позицію. Харківський апеляційний суд 23 вересня 2025 року змінив мотиви, але теж відмовив.

Апеляція послалась на те, що чоловік регулярно та протягом тривалого часу сплачував встановлені відсотки, тому його вимога повернути кошти «є суперечливию і недобросовісною». Також суд вважав вимогу про закриття кредиту неналежним способом захисту прав.

Що вирішив Верховний Суд

Колегія суддів цього разу не погодилася з апеляційним судом. Верховний Суд зазначив позицію Великої Палати від 13 липня 2022 року: задоволення вимоги боржника зобов'язати кредитора перерахувати заборгованість може бути способом захисту права на мирне володіння майном.

У суді зауважили, що апеляція цього не врахувала і не перевірила всі обставини. До того ж позивач посився на інше решення — Київського районного суду Харкова від 6 червня 2024 року, де вже був встановлений його статус з правом на звільнення від сплати відсотків за кредитом. Це рішення набрало законної сили 8 липня 2024 року і мало враховуватися.

Як військовому добитися перерахунку кредиту

Формальна наявність статусу учасника бойових дій сама по собі не завжди звільняє від сплати відсотків. Суди детально з'ясовують, чи звертався позичальник до банку із заявою про застосування пільги та чи брав участь у бойових діях саме в період утворення заборгованості.

Подайте банку-кредитору письмову заяву про застосування пільги з копіями документів, які підтверджують статус учасника бойових дій.

Зберігайте підтвердження дати отримання банком такої заяви.

Якщо банк відмовляє, справу можна вирішити в суді — закон передбачає право учасників бойових дій не сплачувати проценти за кредитом.

Як повідомляє Судово-юридична газета, постанова Верховного Суду набирає законної сили з моменту ухвалення й оскарженню не підлягає.

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