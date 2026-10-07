Участник боевых действий может требовать перерасчета кредита и возврата уплаченных процентов — Верховный Суд направил на новое рассмотрение дело харьковчанина против банка. Рассказываем, какие льготы предусмотрены законом и что нужно доказать в суде.

Льготы для военных по кредитам снова стали предметом судебных споров — Верховный Суд отменил решение апелляции по делу участника боевых действий, который пытался вернуть от банка более 97 тысяч гривен уплаченных процентов по кредитной карте.

Речь идет о харьковчанине, имеющем статус участника боевых действий и инвалида войны. Он утверждал, что банк начислял ему проценты вопреки льготам, предусмотренным пунктом 15 статьи 14 закона «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей». Дело вернули на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию.

Что требовал участник боевых действий

Иск к банку мужчина подал в июле 2024 года. Он требовал обязать «ПриватБанк» прекратить начисление процентов и комиссий, пересчитать ранее уплаченные средства в счет тела кредита и закрыть кредит по карте «Универсальная Gold», а также взыскать 100 000 гривен морального ущерба.

Кредитную карту «Универсальная» ему открыли ещё в 2015 году. Он настаивал, что не был ознакомлен ни с условиями кредитования, ни с графиком погашения, а банк самостоятельно определял размер процентов. На момент заключения второго договора — в октябре 2020 года — ставка составляла 40,8% годовых для карт «Универсальная Gold», а при неисполнении обязательств — 81,6%.

По договору начислено и фактически уплачено банку 97 395,72 гривны. Кредитный лимит по карте составлял 21 860 гривен. 23 ноября 2023 года он направил банку заявление о реструктуризации долга с документами о своем статусе.

Почему предыдущие суды отказывали

Киевский районный суд Харькова 17 декабря 2024 года в иске отказал полностью, решив, что льготы на истца не распространяются. Харьковский апелляционный суд 23 сентября 2025 года изменил мотивировку, но тоже отказал.

Апелляция сослалась на то, что мужчина регулярно и в течение длительного времени уплачивал установленные проценты, поэтому его требование вернуть эти средства «очевидно противоречиво и недобросовестно». Также суд счел требование о закрытии кредита ненадлежащим способом защиты прав.

Что решил Верховный Суд

Коллегия судей на этот раз не согласилась с апелляцией. Верховный Суд напомнил позицию Большой Палаты от 13 июля 2022 года: удовлетворение требования должника обязать кредитора пересчитать задолженность может быть способом защиты права на мирное или имущества.

В Суде отметили, что апелляция это не проверила и не исследовала всех обстоятель деяла. К тому же истец ссылался на другое решение — Киевского районного суда Харькова от 6 июня 2024 года, где уже был установлен его статус с правом на освобождение от уплаты процентов по кредиту. Это решение вступило в законную силу 8 июля 2024 года и должно было учитываться.

Как военному добиться перерасчета кредита

Формальный статус участника боевых действий сам по себе не всегда освобождает от уплаты процентов. Суды детально выясняют, обращался ли заёмщик в банк с заявлением о применении льготы и участвовал ли он в боевых действиях именно в период образования задолженности.

Подайте банку-кредитору письменное заявление о применении льготы с копиями документов, подтверждающих статус участника боевых действий.

Сохраняйте подтверждение даты получения банком такого заявления.

Если банк отказывает, дело можно решить в суде — закон предусматривает право участников боевых действий не уплачивать проценты по кредиту.

Как сообщает Судово-юридическая газета, постановление Верховного Суда набирает законной силы с момента принятия и обжалованию не подлежит.

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