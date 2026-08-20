Несмотря на многочисленные сообщения в соцсетях о новых ограничениях, юрист разъяснил, что правила отсрочки для студентов не меняются — семестровое обновление действует еще с 2025 года.

Накануне нового учебного года в соцсетях распространились сообщения о якобы новых правилах отсрочки от мобилизации для студентов — в частности, что с 1 сентября ее придется обновлять каждый семестр. Однако юристы объясняют: эта норма не нова и действует в Украине уже более полутора лет.

Как сообщает РБК-Украина, партнер адвокатского объединения AXIOS PARTNERS Павел Шиков разъяснил, какие правила на самом деле действуют для студентов и что изменило постановление Кабмина №978.

Действительно ли отсрочку ограничили одним семестром

Утверждение о том, что с 1 сентября 2026 года Кабмин вводит отсрочку только на один семестр или шесть месяцев, является ошибочным. Эта норма действует еще с 16 января 2025 года — ее внесли в Порядок призыва постановлением Кабмина №1558 от 31 декабря 2024 года.

Согласно действующим правилам, отсрочка для соискателей образования предоставляется на период одного семестра, но не более чем на шесть месяцев. Именно поэтому осенью студентам нужно обновлять отсрочку — из-за завершения очередного учебного семестра, а не из-за новых ограничений.

Кто имеет право на отсрочку

Основные критерии для студентов остаются неизменными. Право на отсрочку имеют те, кто учится на дневной или дуальной форме, соблюдает последовательность уровней образования и получает конкретный образовательный уровень впервые. Например, речь идет о последовательном обучении на уровнях бакалавра, магистра и аспирантуры.

Главным источником подтверждения статуса соискателя образования является справка, сформированная в Единой государственной электронной базе по вопросам образования (ЕГЭБО).

Что изменило постановление №978

Главное изменение, предусмотренное постановлением №978, касается не срока студенческой отсрочки, а процедуры ее переоформления на другое законное основание. Если во время действия студенческой отсрочки у человека возникает другое основание — например, установление инвалидности или рождение третьего ребенка — он может подать заявление на переоформление.

При этом подача заявления на переоформление не прекращает действующую отсрочку. Пока документы рассматривает специальная комиссия, предыдущая отсрочка продолжает действовать. Если в переоформлении откажут, студенческая отсрочка все равно останется действительной до завершения предусмотренного законом срока.

Также постановление изменило сроки рассмотрения заявлений: теперь комиссия при ТЦК и СП должна рассмотреть заявление в течение семи рабочих дней с момента регистрации. Если нужны дополнительные запросы в другие органы или возникли технические проблемы с обменом данными с ЕГЭБО, срок может быть продлен до 15 рабочих дней. На весь период рассмотрения военнообязанный остается защищенным от мобилизации.

Как подать документы на отсрочку

Первичную отсрочку или документы на ее переоформление можно подать двумя способами. Первый — дистанционно через приложение "Резерв+", если соответствующее основание автоматически подтверждается государственными реестрами. Второй — лично, обратившись с бумажными документами в ЦНАП.

Что проверить перед началом учебы

Перед началом нового семестра адвокат советует обратиться в кадровый отдел или деканат своего учебного заведения и убедиться, что в ЕГЭБО правильно указаны факт обучения, его форма и последовательность образовательного уровня. Также нужно проверить в "Резерв+" наличие действующей отсрочки и срок ее действия в цифровом военно-учетном документе.

Поскольку студенческая отсрочка предоставляется только на один семестр, перед началом следующего семестра процедуру обновления данных и формирования новой справки из ЕГЭБО придется проходить заново.