Попри численні повідомлення в соцмережах про нові обмеження, юрист роз'яснив, що правила відстрочки для студентів не змінюються — семестрове поновлення діє ще з 2025 року.

Напередодні нового навчального року в соцмережах поширилися повідомлення про нібито нові правила відстрочки від мобілізації для студентів — зокрема, що з 1 вересня її доведеться поновлювати кожного семестру. Однак юристи пояснюють: ця норма не нова і діє в Україні вже понад півтора року.

Як повідомляє РБК-Україна, партнер адвокатського об'єднання AXIOS PARTNERS Павло Шиков роз'яснив, які правила насправді діють для студентів та що змінила постанова Кабміну №978.

Чи справді відстрочку обмежили одним семестром

Твердження про те, що з 1 вересня 2026 року Кабмін запроваджує відстрочку лише на один семестр або шість місяців, є помилковим. Ця норма діє ще з 16 січня 2025 року — її внесли до Порядку призову постановою Кабміну №1558 від 31 грудня 2024 року.

Відповідно до чинних правил, відстрочка для здобувачів освіти надається на період одного семестру, але не більше ніж на шість місяців. Саме тому восени студентам потрібно поновлювати відстрочку — через завершення чергового навчального семестру, а не через нові обмеження.

Хто має право на відстрочку

Основні критерії для студентів залишаються незмінними. Право на відстрочку мають ті, хто навчається за денною або дуальною формою, дотримується послідовності рівнів освіти та здобуває конкретний освітній рівень уперше. Наприклад, йдеться про послідовне навчання на рівнях бакалавра, магістра та аспірантури.

Головним джерелом підтвердження статусу здобувача освіти є довідка, сформована в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (ЄДЕБО).

Що змінила постанова №978

Головна зміна, яку передбачила постанова №978, стосується не терміну студентської відстрочки, а процедури її переоформлення на іншу законну підставу. Якщо під час дії студентської відстрочки у людини виникає інша підстава — наприклад, встановлення інвалідності або народження третьої дитини — вона може подати заяву на переоформлення.

При цьому подання заяви на переоформлення не припиняє чинну відстрочку. Поки документи розглядає спеціальна комісія, попередня відстрочка продовжує діяти. Якщо в переоформленні відмовлять, студентська відстрочка все одно залишатиметься дійсною до завершення передбаченого законом строку.

Також постанова змінила строки розгляду заяв: тепер комісія при ТЦК та СП має розглянути заяву протягом семи робочих днів із моменту реєстрації. Якщо потрібні додаткові запити до інших органів або виникли технічні проблеми з обміном даними з ЄДЕБО, строк може бути продовжений до 15 робочих днів. На весь період розгляду військовозобов'язаний залишається захищеним від мобілізації.

Як подати документи на відстрочку

Первинну відстрочку або документи на її переоформлення можна подати двома способами. Перший — дистанційно через застосунок "Резерв+", якщо відповідна підстава автоматично підтверджується державними реєстрами. Другий — особисто, звернувшись із паперовими документами до ЦНАП.

Що перевірити перед початком навчання

Перед початком нового семестру адвокат радить звернутися до кадрового відділу або деканату свого закладу освіти та переконатися, що в ЄДЕБО правильно зазначені факт навчання, його форма та послідовність освітнього рівня. Також потрібно перевірити в "Резерв+" наявність чинної відстрочки та термін її дії у цифровому військово-обліковому документі.

Оскільки студентська відстрочка надається лише на один семестр, перед початком наступного семестру процедуру оновлення даних та формування нової довідки з ЄДЕБО доведеться проходити знову.