С 1 сентября 2026 года для внутренне перемещенных лиц в Украине вступают в силу обновленные правила получения государственной поддержки. Изменения касаются жилищных ваучеров, компенсаций, оформления документов и других механизмов помощи.

Государственная денежная помощь переселенцам претерпевает существенные изменения — с 1 сентября 2026 года для внутренне перемещенных лиц в Украине вступают в силу обновленные правила получения поддержки, касающиеся жилищных ваучеров, компенсаций и порядка оформления документов.

Жилищные ваучеры: кто имеет право и как совместить с єОселя

В сентябре 2026 года продолжают действовать обновленные правила получения жилищных ваучеров для ВПЛ. Они определяют, кто именно может претендовать на государственную помощь, а также при каких условиях ваучер можно совместить с программой льготной ипотеки єОселя.

Согласно действующим нормам, жилищный ваучер не назначается переселенцам, которые после 24 февраля 2022 года продали, подарили или иным способом отчудили жилье, находившееся в их собственности. Также получить такую помощь не могут ВПЛ, которые уже воспользовались программой єОселя или зарегистрировали место жительства на временно оккупированной территории после ее оккупации.

В то же время ограничения не распространяются на переселенцев, получивших жилищный ваучер или подавших заявление до вступления новых правил в силу. Для тех, кто планирует совместить ваучер с єОселя, действует отдельный порядок: сначала необходимо получить ваучер, а затем использовать его как первоначальный взнос по ипотечному кредиту.

До 95 тысяч гривен для ВПЛ-ветеранов: кто может получить

В сентябре 2026 года ветераны и ветеранки, которые полностью или частично потеряли зрение во время защиты Украины, в том числе внутренне перемещенные лица, могут получить до 95 тысяч гривен целевой помощи от Красного Креста. Программа действует до 30 октября 2026 года, поэтому в сентябре еще можно подать заявление.

Деньги предназначены для обустройства жилья и приобретения бытовой техники и адаптивных средств, необходимых людям с нарушениями зрения. В рамках программы доступны 26 видов техники и оборудования: смартфоны с функцией озвучивания экрана, адаптивные бытовые приборы, специализированные навигационные системы.

Как подать заявление на получение помощи

Подать заявление на получение помощи до 95 тысяч гривен можно лично, через законного представителя, по почте или онлайн. Обращаться нужно в структурное подразделение по вопросам ветеранской политики по месту фактического проживания — для ВПЛ это особенно важно, поскольку они не привязаны к месту регистрации.

Бумажные справки отменяют: что изменится для переселенцев

Верховная Рада 1 июля 2026 года приняла законопроект №12301, предусматривающий масштабные изменения в подтверждении статуса ВПЛ. Как сообщают Факты ICTV, одну из ключевых новаций анонсировала глава парламентского Комитета по вопросам организации государственной власти Елена Шуляк — бумажные справки ВПЛ должны заменить электронной выпиской из государственного реестра.

Изменится и подход к назначению помощи. При определении необходимой поддержки планируют оценивать индивидуальные потребности человека или семьи, а не ориентироваться только на наличие статуса ВПЛ. Для переселенцев также предусмотрено расширение доступа к льготному кредитованию, приобретению жилья в собственность, субсидированной аренде и другим долгосрочным жилищным программам.

Новые правила компенсаций: что изменилось в сентябре

Для ВПЛ, которые из-за войны потеряли документы, срок их оформления в местах временного проживания увеличили с 60 до 90 дней. Упростили и процедуру подтверждения повреждения или уничтожения жилья — теперь для этого можно использовать акт дистанционного обследования, что особенно важно для территорий, где провести осмотр непосредственно на месте невозможно из-за ситуации с безопасностью.

Изменения коснулись и сервисов Пенсионного фонда Украины. В электронном кабинете ПФУ теперь можно проверять информацию о назначении компенсации, ее размере и начисленных средствах, а также узнать причину отказа в выплате.

833 миллиона гривен на жилье для детских домов семейного типа

Правительство утвердило порядок предоставления субвенций на жилье для детских домов семейного типа. В первую очередь поддержку получат семьи, которые эвакуировались из-за войны, потеряли жилье или вернулись в Украину из-за границы. На реализацию этой программы в государственном бюджете на 2026 год предусмотрено 833 миллиона гривен.

Ранее Politeka сообщала, денежная помощь для ВПЛ в Одессе: какие выплаты доступны и куда обращаться.

Также Politeka сообщала, денежная помощь от 20 000 гривен в Сумской области: кто и как может получить выплаты.