В Одесі діє міська програма соціальних послуг, за якою мешканці громади та переселенці можуть отримати грошову допомогу на лікування, реабілітацію, погашення комунальних боргів і поховання. Цьогоріч на соціальні виплати передбачено понад 1 млрд гривень.

Соціальна підтримка в Одеській області охопила ще більше категорій мешканців — міська цільова програма соціальних послуг в Одесі передбачає матеріальну допомогу на лікування, погашення комунальних боргів, поховання та підтримку військових. Цьогоріч на ці виплати закладено понад 1 млрд гривень.

Про це повідомили в Одеській міській військовій адміністрації, передає видання USI Online. Право на адресну допомогу мають мешканці Одеси, які зареєстровані у місті та фактично тут проживають. Скористатися програмою можуть і внутрішньо переміщені особи, які проживають в Одесі.

Окремо допомога передбачена для іноземців та осіб без громадянства, які законно перебувають на території України та зареєстровані в Одесі. Звернутися за підтримкою можуть також люди, котрі не належать до одеської громади, але постраждали внаслідок надзвичайних ситуацій на території міста.

На що можна отримати допомогу

Міська програма охоплює кілька основних напрямів соціальної підтримки. Кошти надаються на лікування, санаторно-курортне лікування та реабілітацію, а також передбачена компенсація витрат, пов'язаних із похованням.

Ще один напрям — погашення заборгованості за житлово-комунальні послуги. Програма також передбачає кошти на невідкладний ремонт житла для багатодітних сімей та дитячих будинків сімейного типу. Окремий вид підтримки стосується військових: одноразову допомогу можуть отримати мобілізовані та військовослужбовці за контрактом.

За інформацією міських служб, найчастіше одесити звертаються по допомогу саме на лікування та погашення боргів за комунальні послуги.

Куди звертатися по допомогу

Для отримання адресної матеріальної допомоги необхідно подати особисту заяву до одного з фронт-офісів Департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради.

вул. Косовська, 2-Д — (048) 705-16-60, (048) 705-16-68;

вул. Незалежності, 9 — (048) 705-13-09, (048) 705-13-35;

просп. Князя Володимира Великого, 120-А — (048) 705-59-82, (048) 705-59-71;

вул. Академіка Корольова, 9 — (048) 705-41-75, (048) 705-41-76.

Документи також можна надіслати в електронному форматі на електронну адресу департаменту. Мешканці Одеси, які опинилися у складних життєвих обставинах, можуть звернутися до міських соціальних служб і з'ясувати, чи відповідають вони умовам отримання матеріальної допомоги за відповідним напрямом.

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