В Одессе действует городская программа социальных услуг, по которой жители громады и переселенцы могут получить денежную помощь на лечение, реабилитацию, погашение коммунальных долгов и похороны. В этом году на социальные выплаты предусмотрено более 1 млрд гривен.

Социальная поддержка в Одесской области охватила еще больше категорий жителей — городская целевая программа социальных услуг в Одессе предусматривает материальную помощь на лечение, погашение коммунальных долгов, похороны и поддержку военных. В этом году на эти выплаты заложено более 1 млрд гривен.

Об этом сообщили в Одесской городской военной администрации, передает издание USI Online. Право на адресную помощь имеют жители Одессы, зарегистрированные в городе и фактически здесь проживающие. Воспользоваться программой могут и внутренне перемещенные лица, проживающие в Одессе.

Отдельно помощь предусмотрена для иностранцев и лиц без гражданства, которые законно находятся на территории Украины и зарегистрированы в Одессе. Обратиться за поддержкой могут также люди, не относящиеся к одесской громаде, но пострадавшие в результате чрезвычайных ситуаций на территории города.

На что можно получить помощь

Городская программа охватывает несколько основных направлений социальной поддержки. Средства предоставляются на лечение, санаторно-курортное лечение и реабилитацию, а также предусмотрена компенсация расходов, связанных с похоронами.

Еще одно направление — погашение задолженности за жилищно-коммунальные услуги. Программа также предусматривает средства на неотложный ремонт жилья для многодетных семей и детских домов семейного типа. Отдельный вид поддержки касается военных: единовременную помощь могут получить мобилизованные и военнослужащие по контракту.

По информации городских служб, чаще всего одесситы обращаются за помощью именно на лечение и погашение долгов за коммунальные услуги.

Куда обращаться за помощью

Для получения адресной материальной помощи необходимо подать личное заявление в один из фронт-офисов Департамента труда и социальной политики Одесского городского совета.

ул. Косовская, 2-Д — (048) 705-16-60, (048) 705-16-68;

ул. Независимости, 9 — (048) 705-13-09, (048) 705-13-35;

просп. Князя Владимира Великого, 120-А — (048) 705-59-82, (048) 705-59-71;

ул. Академика Королева, 9 — (048) 705-41-75, (048) 705-41-76.

Документы также можно отправить в электронном формате на электронный адрес департамента. Жители Одессы, оказавшиеся в сложных жизненных обстоятельствах, могут обратиться в городские социальные службы и выяснить, соответствуют ли они условиям получения материальной помощи по соответствующему направлению.

Ранее Politeka сообщала, денежная помощь для пенсионеров: кто в Одесской области имеет право на выплату в августе.

Также Politeka сообщала, право на большие выплаты: кому из пенсионеров в Одесской области обещают ежемесячные доплаты.

Как сообщала Politeka, гуманитарная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Одесской области: какую поддержку могут получить украинцы.