З 1 вересня 2026 року для внутрішньо переміщених осіб в Україні набувають чинності оновлені правила отримання державної підтримки. Зміни стосуються житлових ваучерів, компенсацій, оформлення документів та інших механізмів допомоги.

Державна грошова допомога переселенцям зазнає суттєвих змін — з 1 вересня 2026 року для внутрішньо переміщених осіб в Україні набувають чинності оновлені правила отримання підтримки, які стосуються житлових ваучерів, компенсацій та порядку оформлення документів.

Житлові ваучери: хто має право і як поєднати з єОселею

У вересні 2026 року продовжують діяти оновлені правила отримання житлових ваучерів для ВПО. Вони визначають, хто саме може претендувати на державну допомогу, а також за яких умов ваучер можна поєднати з програмою пільгової іпотеки єОселя.

За чинними нормами житловий ваучер не призначають переселенцям, які після 24 лютого 2022 року продали, подарували або в інший спосіб відчужили житло, що перебувало у їхній власності. Також отримати таку допомогу не можуть ВПО, які вже скористалися програмою єОселя або зареєстрували місце проживання на тимчасово окупованій території після її окупації.

Водночас обмеження не поширюються на переселенців, які отримали житловий ваучер або подали заяву до набуття новими правилами чинності. Для тих, хто планує поєднати ваучер із єОселею, діє окремий порядок: спочатку потрібно отримати ваучер, а потім використати його як перший внесок за іпотечним кредитом.

До 95 тисяч гривень для ВПО-ветеранів: хто може отримати

У вересні 2026 року ветерани та ветеранки, які повністю або частково втратили зір під час захисту України, зокрема внутрішньо переміщені особи, можуть отримати до 95 тисяч гривень цільової допомоги від Червоного Хреста. Програма діє до 30 жовтня 2026 року, тому у вересні ще можна подати заяву.

Гроші призначені для облаштування житла та придбання побутової техніки й адаптивних засобів, необхідних людям із порушеннями зору. У межах програми доступні 26 видів техніки та обладнання: смартфони з функцією озвучування екрана, адаптивні побутові прилади, спеціалізовані навігаційні системи.

Як подати заяву на отримання допомоги

Подати заяву на отримання допомоги до 95 тисяч гривень можна особисто, через законного представника, поштою або онлайн. Звертатися потрібно до структурного підрозділу з питань ветеранської політики за місцем фактичного проживання — для ВПО це особливо важливо, оскільки вони не прив'язані до місця реєстрації.

Паперові довідки скасовують: що зміниться для переселенців

Верховна Рада 1 липня 2026 року ухвалила законопроєкт №12301, який передбачає масштабні зміни у підтвердженні статусу ВПО. Як повідомляють Факти ICTV, одну з ключових новацій анонсувала голова парламентського Комітету з питань організації державної влади Олена Шуляк — паперові довідки ВПО мають замінити електронним витягом із державного реєстру.

Зміниться і підхід до призначення допомоги. Під час визначення необхідної підтримки планують оцінювати індивідуальні потреби людини або родини, а не орієнтуватися лише на наявність статусу ВПО. Для переселенців також передбачено розширення доступу до пільгового кредитування, придбання житла у власність, субсидованої оренди та інших довгострокових житлових програм.

Нові правила компенсацій: що змінилося у вересні

Для ВПО, які через війну втратили документи, строк їх оформлення у місцях тимчасового проживання збільшили з 60 до 90 днів. Спростили й процедуру підтвердження пошкодження або знищення житла — тепер для цього можна використовувати акт дистанційного обстеження, що особливо важливо для територій, де провести огляд безпосередньо на місці неможливо через безпекову ситуацію.

Зміни торкнулися і сервісів Пенсійного фонду України. В електронному кабінеті ПФУ відтепер можна перевіряти інформацію про призначення компенсації, її розмір та нараховані кошти, а також дізнатися причину відмови у виплаті.

833 мільйони гривень на житло для дитячих будинків сімейного типу

Уряд затвердив порядок надання субвенцій на житло для дитячих будинків сімейного типу. Першочергово підтримку отримуватимуть родини, які евакуювалися через війну, втратили житло або повернулися в Україну з-за кордону. На реалізацію цієї програми у державному бюджеті на 2026 рік передбачено 833 мільйони гривень.

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