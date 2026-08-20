В Черкасской области ветераны, ветеранки и их семьи могут воспользоваться цифровой платформой «Ветеран PRO». В ОВА рассказали, какие возможности открывает сервис и как к нему присоединиться.

Помощь ветеранам в Черкасской области расширяется — цифровая платформа «Ветеран PRO» стала доступной для защитников, защитниц и их семей. В Черкасской областной военной администрации рассказали, как воспользоваться сервисом.

Платформа «Ветеран PRO» создана для того, чтобы ветераны и ветеранки могли быстро получать необходимую информацию о льготах, выплатах, реабилитации и других услугах в одном месте. Сервис работает круглосуточно и доступен с любого устройства — компьютера, планшета или смартфона.

Недавно на платформе заработал голосовой AI-чатбот, который значительно упростил коммуникацию. Теперь пользователи могут не только писать вопросы, но и задавать их голосом. Это особенно удобно для тех, кому сложно набирать текст, или кто привык к устному общению.

Какие возможности открывает «Ветеран PRO»

Платформа объединяет информацию о государственных и местных программах поддержки ветеранов. Через сервис можно узнать о денежных выплатах, компенсациях, условиях получения жилья, возможностях для обучения и трудоустройства. Отдельный раздел посвящен психологической помощи и реабилитации.

Кроме самих ветеранов, доступ к платформе имеют члены их семей — жены, мужья, дети, родители. Для каждой категории пользователей предусмотрены отдельные блоки информации, касающиеся именно их потребностей.

Как получить доступ к платформе

Чтобы воспользоваться сервисом, достаточно иметь доступ к интернету. Платформа работает через веб-сайт, регистрация не является обязательной — базовая информация доступна всем посетителям. Для персонализированных консультаций через чатбот может потребоваться авторизация.

Как сообщают в Черкасской ОВА, ветераны области могут также обратиться в местные центры поддержки, где специалисты помогут зарегистрироваться на платформе и объяснят, как ею пользоваться. Консультации предоставляются бесплатно.

Голосовой чатбот особенно полезен для людей старшего возраста и тех, кто имеет проблемы со зрением или моторикой рук. Достаточно нажать кнопку микрофона и озвучить свой вопрос — система распознает речь и предоставит ответ.

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