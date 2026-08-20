У Черкаській області ветерани, ветеранки та їхні родини можуть скористатися цифровою платформою «Ветеран PRO». В ОВА розповіли, які можливості відкриває сервіс та як до нього долучитися.

Допомога ветеранам у Черкаській області розширюється — цифрова платформа «Ветеран PRO» стала доступною для захисників, захисниць та їхніх родин. У Черкаській обласній військовій адміністрації розповіли, як скористатися сервісом.

Платформа «Ветеран PRO» створена для того, щоб ветерани та ветеранки могли швидко отримувати необхідну інформацію про пільги, виплати, реабілітацію та інші послуги в одному місці. Сервіс працює цілодобово і доступний з будь-якого пристрою — комп'ютера, планшета чи смартфона.

Нещодавно на платформі запрацював голосовий AI-чатбот, який значно спростив комунікацію. Тепер користувачі можуть не лише писати запитання, а й ставити їх голосом. Це особливо зручно для тих, кому складно набирати текст, або хто звик до усного спілкування.

Які можливості відкриває «Ветеран PRO»

Платформа об'єднує інформацію про державні та місцеві програми підтримки ветеранів. Через сервіс можна дізнатися про грошові виплати, компенсації, умови отримання житла, можливості для навчання та працевлаштування. Окремий розділ присвячений психологічній допомозі та реабілітації.

Окрім самих ветеранів, доступ до платформи мають члени їхніх родин — дружини, чоловіки, діти, батьки. Для кожної категорії користувачів передбачені окремі блоки інформації, що стосуються саме їхніх потреб.

Як отримати доступ до платформи

Щоб скористатися сервісом, достатньо мати доступ до інтернету. Платформа працює через веб-сайт, реєстрація не є обов'язковою — базова інформація доступна всім відвідувачам. Для персоналізованих консультацій через чатбот може знадобитися авторизація.

Як повідомляють у Черкаській ОВА, ветерани області можуть також звернутися до місцевих центрів підтримки, де фахівці допоможуть зареєструватися на платформі та пояснять, як нею користуватися. Консультації надаються безкоштовно.

Голосовий чатбот особливо корисний для людей старшого віку та тих, хто має проблеми із зором або моторикою рук. Достатньо натиснути кнопку мікрофона й озвучити своє запитання — система розпізнає мову й надасть відповідь.

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