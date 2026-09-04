В 2026/2027 учебном году в первые классы украинских школ пошли 243 398 детей. Это почти вдвое меньше, чем восемь лет назад, — такие данные привело Министерство образования и науки.

Изменения в школах с сентября уже вступили в силу, однако параллельно в образовании вызревает гораздо более серьёзный тренд. В 2026/2027 учебном году в первые классы украинских школ зачислили лишь 243 398 первоклассников — это почти вдвое меньше, чем восемь лет назад.

Такие данные обнародовало ТСН со ссылкой на «Главком» и Министерство образования и науки Украины. Для сравнения, в 2018/2019 учебном году в первые классы общеобразовательных школ зачислили 454 929 детей, а ещё более 6 тысяч первоклассников учились в специальных школах и спецклассах.

Насколько сократилось количество первоклассников

Если сравнивать только обычные школы, за восемь лет количество первоклассников уменьшилось на 211 531 ребёнка — примерно на 46,5%. Снижение было не разовым, а постепенным и почти непрерывным.

По годам показатель выглядел так: в 2019/2020 учебном году первоклассников было 426,3 тыс., в 2020/2021 — 427 тыс., в 2021/2022 — 400,5 тыс., а в 2022/2023 — уже 385,6 тыс. То есть после полномасштабного вторжения темпы сокращения ускорились.

Сколько сейчас учеников и учителей

В целом в этом учебном году в 11 940 школах Украины учатся более 3,5 млн учеников и учениц. Образовательный процесс обеспечивают более 366 тысяч педагогических работников.

Отдельно в МОН обращают внимание на то, что около 315 тысяч украинских детей на начало нового учебного года находятся за границей. Для них предусмотрена возможность совмещать обучение в школах стран пребывания с изучением украиноведческого компонента в украинских учебных заведениях.

Почему это важно для родителей

В министерстве ранее подчёркивали, что при планировании образовательной политики необходимо учитывать демографические и миграционные процессы. Меньшее количество первоклассников означает, что из года в год в части общин будет сужаться сеть классов и школ, а нагрузка между заведениями будет перераспределяться неравномерно.

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