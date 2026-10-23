Подать заявление на помощь в связи с беременностью и родами, а также на выплаты по уходу за ребёнком до года теперь можно онлайн — через приложение или портал «Дія». Рассказываем, кому и сколько платят и как оформить всё без посещения учреждений.

Помощь для украинцев от государства этой зимой пополнилась новым удобством — теперь выплаты, связанные с рождением и уходом за ребёнком, можно оформить полностью онлайн через «Дію», без очередей и сбора бумажных справок.

О запуске услуги сообщил премьер-министр Сергей Корецкий. Речь идёт о помощи в связи с беременностью и родами и о ежемесячных выплатах по уходу за ребёнком до достижения им одного года.

Механизм устроен так, что после подачи заявления в «Дії» информация автоматически поступает в Единую информационную систему социальной сферы. Система сама подтягивает нужные данные из государственных реестров и готовит решение о назначении выплаты. Далее его проверяет и согласовывает работник Пенсионного фонда Украины.

Сколько платят: полный размер выплат

Размер ежемесячной помощи в связи с беременностью и родами для женщин, не застрахованных в системе общеобязательного государственного социального страхования, составляет 7 000 грн в месяц.

Такая же сумма — 7 000 грн ежемесячно — предусмотрена и на уход за ребёнком до достижения им одного года.

Для семей, воспитывающих ребёнка с инвалидностью, выплата по уходу выше и составляет 10 500 грн ежемесячно.

Где ещё можно подать заявление

Помимо «Дії», оформить помощь можно ещё несколькими офлайн-способами:

в сервисном центре Пенсионного фонда Украины;

в центре предоставления административных услуг (ЦНАП);

через уполномоченных представителей территориальных общин.

Как оформить выплату через «Дію»

Чтобы получить помощь онлайн, нужно авторизоваться в приложении или на портале «Дія», найти соответствующую услугу среди социальных и подать заявление. Далее система самостоятельно собирает сведения из реестров, поэтому подтверждать большинство данных вручную не нужно. Решение о назначении выплаты согласовывает Пенсионный фонд.

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