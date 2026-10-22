Прогноз погоды на неделю в Киевской области с 23 по 29 октября обещает кратковременные дожди в начале периода и постепенное снижение температуры: максимум составит +17°, а минимум — +11°.

Прогноз погоды на предыдущую неделю для Киевщины уже предупреждал о кратковременных дождях, и новая неделя с 23 по 29 октября подтверждает эту тенденцию: осадки вернутся трижды, а максимальная температура воздуха достигнет лишь +17°.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, дневные температуры в Киевской области в течение недели будут колебаться от +11° до +17°.

В пятницу, 23 октября, воздух прогреется до +15°, а ночью похолодает до +12°. Небо будет облачным с прояснениями, синоптики прогнозируют возможные осадки.

В субботу, 24 октября, ожидается самый теплый день недели — столбики термометров будут подниматься до +17° днем и опускаться до +12° ночью. Облачность переменная, возможны осадки.

В воскресенье, 25 октября, температура удержится на отметке +16° днем и +11° ночью. Небо будет облачным с прояснениями, без осадков.

В понедельник, 26 октября, днем ожидается +15°, а ночью — +12°. Облачность малооблачная, однако синоптики прогнозируют возможные осадки.

Во вторник, 27 октября, воздух прогреется лишь до +13°, а ночью похолодает до +8°. Небо будет малооблачным, без осадков.

В среду, 28 октября, дневная температура останется на уровне +13°, а ночная опустится до +7°. Осадков не прогнозируют, облачность малооблачная.

В четверг, 29 октября, завершится неделя самым прохладным днем — днем воздух прогреется лишь до +11°, а ночью похолодает до +5°. Небо будет малооблачным, без осадков.

Итак, самым теплым днем недели станет суббота, 24 октября, с температурой +17° днем, а самым прохладным — четверг, 29 октября, когда воздух прогреется лишь до +11°. Перепад температур за неделю составит 6°. Осадки синоптики прогнозируют в пятницу, 23 октября, субботу, 24 октября, и понедельник, 26 октября.

Из-за возможных осадков в начале недели стоит взять с собой зонт и быть осторожными за рулем — дорожное покрытие может быть скользким. А с приближением конца недели, когда ночная температура будет опускаться до +5°, следует одеваться теплее, особенно это касается людей пожилого возраста и детей.

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