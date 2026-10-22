Штраф за рыбалку может грозить украинцам, которые с 1 ноября будут ловить рыбу в запретных местах.

Штраф зависит от характера нарушения, а в отдельных случаях рыбакам придется компенсировать ущерб за незаконно выловленную рыбу.

С началом ноября в Украине традиционно вводят осенне-зимние ограничения на отлов водных биоресурсов в зимовальных ямах. Это глубокие участки водоемов, где рыба собирается в холодный период. В настоящее время она менее активна и особенно уязвима, поэтому отлов в таких местах запрещен.

Перечень зимовальных ям и границы определяют территориальные подразделения Госрыбагентства. Перед поездкой на водоем следует проверить соответствующий приказ для конкретной области.

В то же время рыбалка вне запрещенных участков разрешена. Если водоем покрыт льдом, можно использовать зимние удочки и жерлицы. При отсутствии льда разрешаются поплавочные и донные удочки, спиннинг или нахлыст. Общее количество крючков на одного рыбака не должно превышать семи.

Какой штраф предусмотрен за нарушение

За несоблюдение правил рыболовства предусмотрена административная ответственность. За нарушение, определенное частью 3 статьи 85 КУоАП, могут быть оштрафованы на сумму до 170 гривен. За грубые нарушения правил, в частности, использование запрещенных орудий лова, штраф по части 4 настоящей статьи может составлять от 340 до 680 гривен. В предусмотренных законом случаях возможны конфискация снастей и улова.

Но на этом расходы не обязательно закончатся. За каждую незаконно выловленную рыбу нарушитель может быть обязан возместить ущерб по установленным таксам. Их размер зависит от вида и количества выловленной рыбы.

Что нужно проверить перед рыбалкой

Перед выездом следует выяснить, нет ли на выбранном водоеме сезонных ограничений, а также проверить разрешенные снасти. Во время ледостава до скрещения льда запрещено использовать крючки, в которых расстояние от струйки до жала превышает 10 мм. Отдельные ограничения на определенные виды крючков действуют в течение года.

Соблюдение правил поможет избежать непредвиденных расходов и сохранит рыбные ресурсы до весеннего нереста.