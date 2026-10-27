Правительство скорректировало зарплатный порог, от которого зависит право работников на бронирование от мобилизации. Рассказываем, какой официальный доход теперь нужен и кого новые требования не касаются.

Мобилизация и воинский учет в Украине остаются темой, которая волнует миллионы работников. Теперь правительство скорректировало зарплатный порог, от которого напрямую зависит право на бронирование от призыва во время военного положения.

Ключевым критерием для предоставления и сохранения статуса забронированного остается официальный уровень оплаты труда. Как сообщает ТСН, согласно постановлению Кабинета Министров Украины № 76 от 27 января 2023 года (с изменениями), показатель привязан к трем минимальным заработным платам. Официальный доход работника, которого подают на отсрочку, а также средняя зарплата на самом предприятии не могут быть ниже этого уровня.

Сейчас этот порог составляет 25 941 гривну до вычета налогов. Для компаний, которые ведут деятельность в определенных прифронтовых зонах, установлен смягченный финансовый порог — 21 617,50 гривны.

Новые правила для критически важных предприятий

Вместе с этим правительство изменило правила, по которым предприятиям предоставляют статус критически важных. Раньше ключевую роль играли экономические показатели — объемы уплаченных налогов или выручка. Теперь этот статус зависит не только от денег, но и от того, насколько предприятие действительно важно для обороны или жизнедеятельности конкретного региона и отрасли.

Для оборонного комплекса и топливно-энергетического сектора установили четкую квоту: они могут забронировать до 95% своих военнообязанных работников. А те специалисты, которые непосредственно изготавливают оружие и технику, выполняют оборонные контракты или обслуживают критическую инфраструктуру, подлежат 100-процентному бронированию.

Чтобы эти решения принимались без задержек, создали специальный Координационный центр. Именно он будет утверждать отраслевые требования и рассматривать заявки от предприятий, которым нужно увеличить количество забронированных людей.

Кого не касается требование о зарплате

Правило об индивидуальной зарплате работника в размере 25 941 гривны применяется не ко всем. Законодательство предусматривает исключения для целого ряда организаций. Требование о высоком личном окладе не распространяется на:

государственные и коммунальные предприятия и учреждения;

компании, где более 50% акций принадлежит государству или общине;

резидентов пространства «Дія City»;

религиозные организации;

энергетические компании, пострадавшие из-за боевых действий;

операторов критической инфраструктуры и газораспределительные предприятия;

отдельные государственные структуры в сфере энергетики и здравоохранения.

Для этих категорий действует другой подход. Государство проверяет не зарплату конкретного работника, а средний уровень выплат по всему предприятию. Она должна быть не ниже средней зарплаты в регионе или соответствовать общему порогу в три минимальные зарплаты. То есть работодатель все равно обязан держать общий фонд оплаты труда на надлежащем уровне.

Что делать работникам и работодателям

Наибольшее внимание к новым расчетам должен проявить частный сектор, где официальное окладно-начислительное поле нередко находится на грани минимально допустимых стандартов. Если работодатель вовремя не пересмотрит тарифные сетки и расчетные ведомости, его сотрудники рискуют потерять право на отсрочку в автоматическом режиме. Для бизнеса это создает потребность заранее корректировать финансовые планы и зарплатный фонд, а для самих работников — контролировать соответствие своего официального дохода установленным государственным критериям.

Ранее Politeka сообщала, бронирование в Украине: кому могут отказать из-за статуса в «Резерв+».

Также Politeka сообщала, мобилизация в Украине: адвокат рассказала, как действовать в случае нарушений во время прохождения ВЛК.