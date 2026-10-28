С конца сентября крупные торговые сети местами подняли цены на молочные продукты более чем на 15%. Часть новых цен ритейл «спрятал» под акциями.

Подорожание продуктов в Украине набирает обороты — чуть больше чем за месяц крупные супермаркеты резко подняли цены на молочные продукты, местами до 15%. Об этом свидетельствует мониторинг стоимости базовых продуктов питания, проведённый агентством УНИАН.

Заметнее всего подорожало молоко. К примеру, безлактозное молоко 2,5% жирности «Галичина» в бутылке 870 г в сети «Сильпо» подорожало сразу с 67,99 до 77,49 гривни. В АТБ цена на него выросла с 65,9 до 69,4 гривни.

Пастеризованное молоко «Ферма» 2,5% в бутылке 840 г с конца сентября в «Сильпо» подорожало с 67,49 до 73,99 гривни, однако временно продаётся со скидкой по 56,9 гривни, то есть минус 23%. В АТБ «Ферма» подорожала с 65,2 до 68,5 гривни, а в Novus цена за месяц не изменилась, хотя эта позиция успела подорожать ещё в сентябре — с 63,99 до 73,99 гривни.

Отдельные сети «спрятали» новые, более высокие цены под акционными скидками. Густой кефир «Молокия» 2,5% в бутылке 870 г подорожал меньше, чем молоко: в Novus — с 66,99 до 70,99 гривни, в «Сильпо» — с 71,49 до 75,99 гривни. В АТБ «Молокия» подорожала с 67,9 до 71,7 гривни, но её продают по акции за 57,9 гривни, то есть минус 19%.

Что с маслом и сметаной

Сметана в торговых сетях подорожала медленно — отдельные позиции подорожали в пределах 1,5–3 гривни за 300 г. А вот цены на сливочное масло в Украине уже длительное время остаются стабильными из-за перепроизводства масла в Евросоюзе, что влияет и на стоимость отечественного продукта.

Для сравнения, цены на куриные яйца в крупных супермаркетах выросли менее чем на 15% за месяц, хотя с начала осени отдельные позиции по яйцам подорожали на целых 35%. А гречневая крупа с начала прошлой осени подорожала более чем вдвое.

Как сэкономить на молочных продуктах

Эксперты советуют внимательно следить за ценниками и акциями: часть подорожания сети компенсируют временными скидками. В частности, «Ферма» в «Сильпо» сейчас продаётся дешевле прежней обычной цены, так что есть смысл покупать именно в периоды акционных предложений.

Аналитики рынка отмечают, что дальнейшее подорожание ограничено покупательной способностью потребителей, поэтому цены должны постепенно стабилизироваться. Как сообщает УНИАН, именно конкуренция между сетями и сдерживает более резкие скачки.

Ранее Politeka сообщала, подорожание продуктов: цены на яйца резко взлетели.