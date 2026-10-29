Суд подтвердил: рекомендация гражданского врача не заменяет осмотра у военного медика. Рассказываем, как законно оформить направление на лечение в гражданской больнице.

Военнослужащие не могут самостоятельно выбирать гражданскую больницу для операции. Кировоградский окружной административный суд признал законными действия командования, которое отказало бойцу в направлении в стационар и потребовало вернуться в часть. Судьи подчеркнули: рекомендации гражданских медиков не заменяют осмотра у военного врача.

Об этом сообщает «Судебно-юридическая газета», передает Новини.LIVE.

Что произошло

История началась после мобилизации мужчины в январе 2025 года. Уже в феврале он перенес операцию в Черниговской областной больнице, после чего военно-врачебная комиссия отправила его в медицинский отпуск. Весной боец проходил реабилитацию в одном из медцентров Кропивницкого, и 16 июня 2025 года его выписали.

В тот же день нейрохирург «Областной клинической травматологической больницы» осмотрел пациента и посоветовал сделать еще одну операцию именно на их базе. Опираясь на это консультативное заключение, военнослужащий начал требовать официальное направление. Последний такой рапорт его адвокат отправила по почте 27 июня.

Однако командование обратило внимание, что официальный отпуск солдата закончился еще 9 июня. В подразделение он так и не прибыл, поэтому с 10 июня числился в списках лиц, самовольно покинувших часть. На рапорт адвоката командование ответило, что для решения вопроса о лечении необходимо физически вернуться на службу.

Может ли военный выбрать больницу самостоятельно

Военнослужащий не согласился с требованием командира. Он аргументировал это тем, что в медпункте части нет нейрохирургов и специального оборудования.

Согласно статье 11 Закона Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих», военным разрешено лечиться в муниципальных и государственных учреждениях. Это касается неотложных случаев или ситуаций, когда военные госпитали не располагают необходимыми условиями. Но это право не означает, что можно свободно выбирать клинику по собственному желанию, игнорируя руководство.

Как законно оформить направление на лечение

Судьи подчеркнули, что правильный порядок действий таков:

военнослужащий самостоятельно возвращается в свою часть;

проходит осмотр у врача медицинского пункта подразделения;

военный врач фиксирует состояние здоровья и выписывает официальное направление в гражданскую больницу;

на основании этого заключения командование издает приказ о выезде на лечение.

В случае этого мужчины справка от гражданского нейрохирурга носила исключительно рекомендательный характер. Она подтверждает необходимость операции, но не имеет юридической силы для автоматического направления военнослужащего в выбранное медицинское учреждение. Поскольку солдат не явился в расположение части и не прошел осмотр у штатного медика, суд признал, что командир действовал абсолютно правомерно.

В «Судебно-юридической газете» напоминают: военных после госпиталя с серьезными повреждениями позвоночника или другими заболеваниями могут немедленно отправить на фронт, пока по документам они считаются здоровыми. Устный отказ выполнять приказ грозит уголовной статьей за неподчинение, поэтому единственный законный способ остаться на лечении - это потребовать повторного прохождения ВВК.