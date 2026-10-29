Верховная Рада поддержала поправку, вводящую штраф до 170 тысяч гривен для работников ТЦК за незаконную постановку на воинский учет.

Верховная Рада сделала первый шаг к криминализации нарушений со стороны работников территориальных центров комплектования и социальной поддержки - за незаконный воинский учет должностным лицам ТЦК будут грозить серьезные финансовые санкции. Об этом сообщает портал "Комментарии".

Парламент поддержал поправку, предусматривающую штраф в 170 тысяч гривен для представителей территориальных центров комплектования, если они незаконно поставили на воинский учет человека, который этому не подлежит. За соответствующее решение проголосовало конституционное большинство избранников - 249 народных депутатов.

Сумма взыскания выбрана не случайно: это десятикратный размер того штрафа, который накладывают на обычных граждан за якобы нарушение мобилизационного законодательства. То есть норма работает как зеркальный ответ на давление против гражданских.

Почему возникла потребность в наказании

Такие меры стали реакцией на многочисленные жалобы украинцев, сталкивавшихся с неправомерными требованиями со стороны представителей ТЦК. Наибольший резонанс вызвали действия в отношении определенных категорий населения - в частности женщин, которых незаконно ставили на воинский учет и затем штрафовали на 17 тысяч гривен.

Принятая норма является важным сигналом для всей системы, долгое время работавшей без надлежащего контроля, и призвана очистить ее от коррупционных проявлений. Теневой рынок ТЦК оценивается в 3 миллиарда евро в год.

Что дальше

Принятая поправка фактически дублирует законопроект №15115, который уже несколько месяцев заблокирован в профильном комитете. В то же время это лишь часть комплекса вопросов, касающихся наказания ТЦК за самоуправство и так называемую "бусификацию".

Следующими шагами должны стать законопроекты №15114 и №15116, призванные наводить порядок в системе и защищать права украинцев, которые сегодня грубо нарушаются. Для граждан это означает появление реального механизма ответственности должностных лиц, злоупотребляющих служебным положением во время мобилизационных мероприятий.

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