Исполком Криворожского горсовета утвердил тарифы на отопление на сезон 2026-2027. Для предприятий тепло подорожало на 20-25%, но жители по-прежнему будут платить 1 701 грн за Гкал.

В Кривом Роге утвердили новые тарифы на отопление на сезон 2026-2027. Исполком городского совета установил их еще в конце сентября решением №1322, однако для жителей цифры в платежках пока остаются неизменными.

Утвержденные тарифы на тепло для двух теплоснабжающих предприятий города такие: «Криворожтеплосеть» - 4 924,17 грн за 1 Гкал, а «Криворожская теплоцентраль» - 4 924,52 грн за 1 Гкал. По сравнению с прошлым сезоном это заметный рост.

Для «Криворожтеплосети» тариф вырос с 4 081,44 до 4 924,17 грн, то есть на 842,73 грн (плюс 20,6%). «Криворожская теплоцентраль» подорожала еще больше: с 3 947,70 до 4 924,52 грн, то есть на 976,82 грн (плюс 24,7%).

Однако эти цифры касаются экономически обоснованного тарифа для предприятий. Жители Кривого Рога и дальше будут платить за тепло по тарифам, действовавшим по состоянию на 24 февраля 2022 года: для «Криворожтеплосети» это 1 701,19 грн за 1 Гкал, для «Криворожской теплоцентрали» - 1 701,68 грн за 1 Гкал.

Разницу между утвержденным тарифом и тем, что фактически платят люди, компенсирует государственный бюджет по целевому назначению. Новые повышенные тарифы начнут применять только после завершения военного положения в Украине - и не ранее чем через шесть месяцев после месяца, в котором его прекратят или отменят.

Когда в Кривом Роге включают отопление

Подачу тепла в жилые дома начинают по решению местных властей с учетом погоды. Один из критериев - среднесуточная температура +8°C и ниже в течение трех суток подряд. В прошлом сезоне тепло в дома начали подавать в конце октября 2025 года, а завершился он 23 марта 2026 года.

От чего зависит сумма в платежке

На начисления за централизованное отопление влияют объем потребленной тепловой энергии, тариф, площадь квартиры и порядок распределения. В домах с общедомовым счетчиком объем тепла определяют по его показаниям, а без счетчика - расчетным методом по установленным нормам. Поэтому жители квартир одинаковой площади могут получать разные суммы.

Для примера, по тарифу 1 701,19 грн за 1 Гкал стоимость разных объемов потребления такая: 0,5 Гкал - 850,60 грн, 0,8 Гкал - 1 360,95 грн, 1 Гкал - 1 701,19 грн. Это условные расчеты без учета особенностей конкретного дома.

Субсидии и льготы на отопление

Домохозяйства, которым трудно самостоятельно оплачивать коммуналку, могут оформить жилищную субсидию. Ее размер определяют индивидуально - с учетом доходов семьи, количества людей в домохозяйстве и стоимости коммунальных услуг. На сезон 2026-2027 Пенсионный фонд Украины перечисляет субсидии автоматически для большинства действующих получателей.

Повторно подавать документы нужно тем, кто оформляет помощь впервые, кому ранее отказали в назначении или у кого изменились обстоятельства, влияющие на право на субсидию. Заявление на назначение субсидии с начала отопительного сезона можно подать в течение двух месяцев после его старта.

Что делать, если платежка неправильная или нет тепла

Если сумма в платежке кажется неправильной, сначала сопоставьте ее с тарифом для вашего дома, объемом потребленного тепла и периодом начисления. Далее обратитесь к поставщику с просьбой объяснить расчет, а при обнаружении ошибки - подайте письменное заявление на перерасчет. Сохраните номер заявки или копию заявления.

Если тепла нет или его недостаточно, сообщите в диспетчерскую службу, назвав адрес и номер квартиры, и зарегистрируйте заявку. Если отопления нет только в вашей квартире или подъезде, обратитесь также в ОСМД или к управляющему. При необходимости согласуйте с исполнителем проверку качества услуги и оформление акта-претензии, а затем требуйте перерасчета.

Контакты в Кривом Роге: «Криворожтеплосеть» - круглосуточная диспетчерская (056) 409-51-62, контакт-центр по начислениям 0 800 605 187. «Криворожская теплоцентраль» - круглосуточная горячая линия (067) 566-96-86. Перед обращением проверьте, какое предприятие обслуживает ваш дом.