Правительство меняет правила бронирования работников, обсуждает пересмотр отсрочек и готовит ограничения для уклонистов. Что именно изменится и кого это коснется в первую очередь — в материале.

Бронирование работников в Украине снова пересматривают: Кабинет министров обнародовал новые изменения правил бронирования военнообязанных, которые уже лишили предприятия оборонного и энергетического секторов права автоматически бронировать всех работников.

Центральное изменение 26 октября опубликовали на Правительственном портале — это постановление №1328, которое Кабмин принял еще 23 октября. Документ создает новый Координационный центр по организации бронирования при Кабмине и меняет сам подход к тому, кого считать «критическим» предприятием.

Бронирование ограничили: что предусматривает постановление

Для предприятий топливно-энергетического комплекса и оборонно-промышленного комплекса предельный уровень бронирования установили на отметке 95%. В пределах этого лимита обязательно будут бронировать всех военнообязанных, непосредственно задействованных в производстве. Повысить лимит смогут Минобороны или Минэнерго с учетом рекомендаций нового Координационного центра.

Критичность предприятий пересмотрят в течение 10 дней после вступления постановления в силу. Если критерий, по которому предоставили статус, исключат из перечня — статус отменят. Как напоминает нардеп Ярослав Железняк, теперь критическими могут быть только 13 отраслей: образование, наука, услуги и медиа в этот список не попадают — их будут бронировать только отдельным обращением через Координационный центр.

«Ротации с бизнесом»: отдать людей в армию ради брони

Премьер-министр Сергей Корецкий анонсировал механизм, при котором компании смогут получить 100-процентное бронирование персонала при условии регулярного добровольного направления части работников на военную службу. Работник при этом будет знать, куда его направляют, на какую должность и на какой срок, а рабочее место за ним сохранят.

Отдельно для исполнителей международных проектов и представительств донорских учреждений ввели квоту бронирования до 50% военнообязанных, задействованных в одном проекте, но максимум семь человек. Больше семи позволит госсекретарь Кабмина с учетом рекомендаций Координационного центра.

Ограничения для уклонистов и СЗЧ

Второе направление реформы — ограничения для тех, кто уклоняется от мобилизации. Власть готовит механизмы, по которым уклонистам будут блокировать банковские счета. Одновременно идет пересмотр оснований для отсрочек: речь прежде всего о тех, кто получил отсрочку по семейным причинам, а также о соискателях образования.

Часть парламентариев призывает пойти дальше. Нардеп Марьяна Безуглая выступила за полную отмену отсрочек: «Я считаю, что мы должны снять бронь со всех, в том числе с депутатов. Вообще со всех». Представители бизнеса, в свою очередь, критикуют правительство за то, что оно «выдергивает» мужчин, работающих «в белую», вместо того чтобы заставить уклонистов вернуться в армию.

Что известно о сроках

Новый «общественный договор» по мобилизационным обязательствам премьер пообещал представить уже до 1 декабря. Ранее предоставленные Минобороны повышенные лимиты бронирования сохраняются в пределах срока критичности предприятия, а старые решения будут действовать максимум до 8 декабря 2026 года. Украина сейчас мобилизует примерно 30 тысяч человек ежемесячно.

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