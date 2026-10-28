Верховная Рада приняла проект государственного бюджета на 2027 год в первом чтении. Рассказываем, какие суммы заложили на зарплаты, социальные выплаты и оборону, и что еще могут изменить ко второму чтению.

Финансирование жилья для военных в бюджете на 2027 год стало одним из ключевых направлений, поэтому к главному финансовому документу страны приковано особое внимание. В среду, 28 октября, Верховная Рада приняла проект госбюджета-2027 в первом чтении - «за» проголосовали 239 народных депутатов.

Главные цифры документа уже известны. Доходы государственного бюджета на 2027 год запланированы на уровне 5,648 трлн гривен - это на 452,1 млрд грн, или 8,7%, больше, чем план на 2026 год с учетом изменений. Расходы достигнут 7,272 трлн грн, что на 864,9 млрд грн, или 13,5%, превышает показатель этого года.

Предельный объем дефицита составит около 1,67 трлн грн, или 14,95% прогнозного ВВП. Однако принятие в первом чтении не означает окончательного утверждения - правительство должно доработать документ до следующего голосования.

Сколько денег заложили на оборону и соцвыплаты

Крупнейшим направлением финансирования остается безопасность и оборона. На этот сектор предусмотрели почти 4,9 трлн грн, что составляет 43,8% прогнозного ВВП. Это на 517,9 млрд грн, или 11,9%, больше плана на 2026 год с учетом изменений.

На социальные выплаты заложили 540,3 млрд грн - на 72,6 млрд грн больше, чем предусмотрено бюджетом этого года с изменениями. Ко второму чтению депутаты также хотят, чтобы правительство рассмотрело возможность увеличения поддержки внутренне перемещенных лиц.

Зарплаты военных и госслужащих: что решили

Отдельно парламент поддержал поручение правительству проработать повышение денежного обеспечения военнослужащих с 1 января 2027 года. За соответствующую поправку №1279 проголосовали 304 депутата, однако конкретного размера повышения еще не определили.

В то же время Рада не поддержала ограничение ежемесячных зарплат госслужащих на уровне 80 тыс. грн - такую поправку №1003 отклонили. Поэтому верхний предел заработков чиновников пока устанавливать не будут.

Что еще предлагают доработать

К проекту бюджета подали рекордные 5236 поправок. Бюджетный комитет учел 90 предложений, оформленных в виде бюджетных выводов. По оценке комитета, реализация всех поданных поправок потребовала бы дополнительных 13,5 трлн грн - почти двух годовых бюджетов.

Среди поддержанных изменений - запрет финансировать программу «Национальный кешбек» за счет госбюджета в 2027 году. Кроме того, бюджетные выводы предусматривают запрет выплачивать кешбек из программы поддержки развития производства и предпринимательства, на которую в проекте заложено 9,4 млрд грн.

Депутаты также поручили проработать увеличение финансирования жилищных программ для переселенцев, расширение страхования военных рисков для бизнеса и поддержку аграриев, переехавших из зон боевых действий. Обсуждают и сохранение зачисления 64% налога на доходы физических лиц в местные бюджеты.

Когда бюджет примут окончательно

Второе чтение и окончательное принятие государственного бюджета предварительно запланированы на 23-26 ноября 2026 года. До этого времени Кабинет Министров должен доработать проект с учетом бюджетных выводов Верховной Рады.

Для выполнения бюджета в 2027 году Украине понадобится значительная международная поддержка. По оценке Министерства финансов, общая потребность во внешнем финансировании составляет 52,6 млрд долларов, из которых около 20 млрд имеют ожидаемые источники, а еще 32,6 млрд долларов нуждаются в подтверждении. Как сообщает ZAXID.NET.

Ранее Politeka сообщала, сколько денег заложили в бюджет-2027 на жилье для военных.