Гривна упала на 8,4%, а средний депозит дал лишь 7,7%. Разбираем, почему банки не доплачивают вкладчикам и как посчитать реальный доход после налогов и инфляции.

Курс доллара в Украине уверенно растет уже не первый месяц, и это напрямую бьет по гривневым сбережениям украинцев. По данным MC.today, за год гривна потеряла 8,4% стоимости, тогда как средний банковский депозит принес вкладчикам лишь 7,7%. Даже без учета налогов и инфляции депозит уже не покрывает обесценивание национальной валюты.

Нацбанк в этом году дважды повышал учетную ставку, чтобы сделать гривневые вклады выгоднее, однако большинство банков, особенно государственные, не спешили пересматривать ставки для клиентов. В результате привлекательные проценты на бумаге не превращаются в реальный прирост денег.

Сколько реально остается на руках

Главная причина, почему доход оказывается ниже ожиданий, - налог. С 1 декабря 2024 года военный сбор для пассивных доходов вырос с 1,5% до 5%, так что вместе с налогом на доходы физических лиц (18%) государство забирает 23% от начисленных процентов.

Простой расчет выглядит так: из каждых 100 грн процентов вкладчик получает на счет лишь 77 грн. Депозит под 14% годовых после налогов дает чистыми 10,78%, под 12% - 9,24%, а валютный вклад под 3% - лишь 2,31%. Именно эту чистую цифру и стоит сравнивать с инфляцией.

Показательный пример: 100 000 грн, размещенные на 12 месяцев под 14% годовых, принесут 14 000 грн начисленных процентов. Банк удержит 2 520 грн НДФЛ и 700 грн военного сбора, так что на руки вкладчик получит 10 780 грн вместо обещанных 14 000.

Инфляция съедает остальное

Даже этот скромный прирост почти полностью нивелирует инфляция. По данным Госстата, годовая инфляция в сентябре 2026 года составила 10,0%. Это значит, что чистый доход 10,78% лишь на 0,7% опережает подорожание товаров и услуг.

Иными словами, гривневый депозит сегодня скорее защищает деньги от обесценивания, чем заметно их приумножает. А если сравнивать его с падением гривны к доллару на 8,4%, то положенные ранее сбережения в национальной валюте фактически теряют покупательную способность.

Что делать вкладчику

Чтобы реально оценить предложение банка, указанную в договоре ставку стоит сразу умножать на 0,77 - это и будет чистая доходность после налогов. Дальше эту цифру следует сравнить с уровнем инфляции за тот же период.

Отдельно стоит помнить, что доход от государственных облигаций (ОВГЗ) налогом не облагается, в отличие от депозита, сберегательного счета или процентов на остаток карты. Для тех, кто ищет альтернативу банковским вкладам, это одна из немногих законных возможностей получить полную сумму процентов.

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