С 1 ноября базовый тариф на электроэнергию для населения остается на уровне 4,32 грн/кВт·ч. При этом владельцы двухзонных счетчиков продолжат платить ночью вдвое меньше - 1,73 грн.

Тарифы на электроэнергию для украинцев с 1 ноября остаются неизменными - несмотря на старт отопительного сезона и рост нагрузки на энергосистему, пересмотр базовой цены для бытовых потребителей не планируется.

Как сообщает Первый бизнесовый, большинство домохозяйств продолжат оплачивать каждый киловатт-час по установленной государством цене. Это позволяет избежать дополнительной финансовой нагрузки на семейные бюджеты в период, когда расходы на отопление и другие коммунальные услуги традиционно растут.

Кто будет платить 4,32 грн, а кто 1,73 грн

Базовый тариф для подавляющего большинства бытовых потребителей составляет 4,32 грн за один киловатт-час. Эта цена действует для домохозяйств с обычным однозонным счетчиком, независимо от того, сколько электроэнергии они потребляют в течение месяца.

В то же время для владельцев двухзонных (день-ночь) счетчиков действует льготный механизм. В ночное время - с 23:00 до 07:00 - тариф снижается вдвое и составляет 1,73 грн за киловатт-час. В дневные часы они платят стандартные 4,32 грн.

Такой подход позволяет семьям, которые переносят энергоемкие дела на ночь - стирку, бойлер, отопление, зарядку аккумуляторов - существенно экономить на ежемесячных платежках за свет.

Как перейти на двухзонный учет

Чтобы платить за ночное потребление вдвое меньше, нужно установить двухзонный счетчик. Для этого следует обратиться к своему оператору системы распределения (облэнерго) с заявлением. Процедура предусматривает замену прибора учета и внесение соответствующих изменений в договор.

Стоимость замены счетчика обычно оплачивает потребитель, однако для отдельных категорий могут действовать льготы. Перед установкой стоит посчитать, выгодно ли именно вашей семье переносить основное потребление на ночь: если ночная нагрузка незначительна, экономия может не покрыть расходов на сам счетчик.

Энергетики подчеркивают, что в ближайшее время изменения стоимости электроэнергии для населения не ожидаются, а основное внимание государства сосредоточено на стабильном прохождении отопительного сезона.

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