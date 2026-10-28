Мобилизация в Украине будет сопровождаться изменениями в правилах бронирования работников критически важных предприятий.

Мобилизация в Украине будет предусматривать более строгий контроль за заявками компаний: для энергетики и оборонно-промышленного комплекса максимальную долю забронированных работников планируют ограничить 95% вместо 100%.

Об этом говорится в материале ТСН со ссылкой на адвоката Геннадия Капралова. По его словам, самого статуса критически важного предприятия будет недостаточно, чтобы получить право на бронирование всех военнообязанных сотрудников.

Как изменятся правила бронирования

Раньше отдельные предприятия могли оформлять бронирование для 100% военнообязанных работников. Теперь для компаний топливно-энергетического комплекса и оборонной промышленности устанавливается предельный показатель в 95%.

В то же время, правительство планирует разработать отдельный механизм, который при определенных условиях позволит вернуться к полному бронированию. Соответствующие предложения должны быть подготовлены до 1 декабря.





Кто будет согласовывать заявки предприятий

Одним из главных изменений станет усиленный контроль за бронированием более 50% военнообязанных работников. Такие заявки будет рассматриваться Координационным центром по организации бронирования.

Предприятиям придется объяснять, почему конкретные сотрудники необходимы для работы. Значения будут участвовать в производственных процессах, выполнении оборонных контрактов, ремонте оборудования и аварийно-восстановительных работах.

Премьер-министр Сергей Корецкий подчеркнул, что критичность предприятия нельзя определять только по уровню зарплат или отсутствию налоговых долгов. В числе важных для государства отраслей он назвал энергетику, оборонную промышленность, связь, жилищно-коммунальное хозяйство, аптечные сети, производство продуктов питания и логистику.

Кого могут коснуться нововведения

По словам адвоката Геннадия Капралова, риск касается не только руководителей или инженеров. На производствах важны могут быть операторы оборудования, электричества, механики и технологи, от которых зависит непрерывная работа предприятия.

Потому компаниям рекомендуют заблаговременно приготовить документы, подтверждающие необходимость бронирования каждого работника.

Можно ли обжаловать отказ

Если предприятие считает, что государственный орган неправильно применил критерии или нарушил процедуру, оно может оспорить решение. В зависимости от обстоятельств это можно сделать по административной жалобе или обращению в суд.

Следовательно, новые правила предусматривают более индивидуальное обоснование заявок и дополнительную проверку. В то же время, отказ в бронировании сам по себе не означает автоматического наложения штрафа на предприятие.



Источник: ТСН