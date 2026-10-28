Отключение света и резкие колебания напряжения могут повредить бытовую технику и электронику.

Отключение света не всегда означает, что приборы окажутся под угрозой, но после восстановления электроснабжения важно соблюдать несколько правил.

В Министерстве энергетики Украины советуют не спешить включать электроприбор сразу после появления электричества. Это поможет снизить риск поломок и не создавать дополнительной нагрузки на сеть.

В первую очередь следует подождать 10–15 минут после появления света. За это время работа сети может стабилизироваться. Также не нужно одновременно включать все приборы в доме.

Особое внимание следует уделить мощному оборудованию: стиральной машине, бойлеру, электрочайнику и обогревателю. Лучше запускать такие устройства поочередно. Это поможет избежать резкого роста нагрузки.





Как уберечь технику от перепадов напряжения

Один из способов защиты – установить реле напряжения. Оно отключает питание, если показатели выходят за пределы, а после нормализации параметров может автоматически восстановить подачу электричества.

Для холодильника, телевизора, стиральной и посудомоечной машины следует рассмотреть соответствующие защитные устройства. Подбирать их нужно с учетом характеристик оборудования. Монтаж стационарной защиты лучше доверить квалифицированному электрику.

Если дома есть резервное питание – аккумулятор, инвертор или другая система, – следуйте инструкциям производителя. Когда оборудование не имеет автоматического переключения режимов, важно своевременно переводить его в нужное состояние.

Когда лучше пользоваться электроприборами

По возможности энергоемкие процессы можно перенести на ночь. В настоящее время общее потребление электроэнергии часто ниже, хотя это не гарантирует стабильного напряжения в каждом доме.

Отключение света также требует внимательного отношения к потреблению электроэнергии после восстановления питания. Не стоит запускать несколько мощных устройств одновременно, особенно если у домашней сети ограничены.

В Минэнерго отмечают: соблюдение простых рекомендаций помогает снизить риск повреждения приборов и перегрузки электросети. Если напряжение регулярно колеблется, следует обратиться к специалисту для проверки электропроводки и качества электроснабжения.