Отключение света не всегда означает, что приборы окажутся под угрозой, но после восстановления электроснабжения важно соблюдать несколько правил.
В Министерстве энергетики Украины советуют не спешить включать электроприбор сразу после появления электричества. Это поможет снизить риск поломок и не создавать дополнительной нагрузки на сеть.
В первую очередь следует подождать 10–15 минут после появления света. За это время работа сети может стабилизироваться. Также не нужно одновременно включать все приборы в доме.
Особое внимание следует уделить мощному оборудованию: стиральной машине, бойлеру, электрочайнику и обогревателю. Лучше запускать такие устройства поочередно. Это поможет избежать резкого роста нагрузки.
Как уберечь технику от перепадов напряжения
Один из способов защиты – установить реле напряжения. Оно отключает питание, если показатели выходят за пределы, а после нормализации параметров может автоматически восстановить подачу электричества.
Для холодильника, телевизора, стиральной и посудомоечной машины следует рассмотреть соответствующие защитные устройства. Подбирать их нужно с учетом характеристик оборудования. Монтаж стационарной защиты лучше доверить квалифицированному электрику.
Если дома есть резервное питание – аккумулятор, инвертор или другая система, – следуйте инструкциям производителя. Когда оборудование не имеет автоматического переключения режимов, важно своевременно переводить его в нужное состояние.
Когда лучше пользоваться электроприборами
По возможности энергоемкие процессы можно перенести на ночь. В настоящее время общее потребление электроэнергии часто ниже, хотя это не гарантирует стабильного напряжения в каждом доме.
Отключение света также требует внимательного отношения к потреблению электроэнергии после восстановления питания. Не стоит запускать несколько мощных устройств одновременно, особенно если у домашней сети ограничены.
В Минэнерго отмечают: соблюдение простых рекомендаций помогает снизить риск повреждения приборов и перегрузки электросети. Если напряжение регулярно колеблется, следует обратиться к специалисту для проверки электропроводки и качества электроснабжения.