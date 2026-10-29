В столице действует программа софинансирования 70/30%, по которой ОСМД компенсируют до 70% стоимости энергоэффективных работ — от солнечных станций до утепления фасадов. Пример — жилой комплекс на левом берегу Киева, где установили солнечную электростанцию с аккумулятором на 135 кВт.

В Киеве продолжает действовать городская программа софинансирования энергоэффективных мероприятий для объединений совладельцев многоквартирных домов. По правилам 70/30% город или государственные гранты покрывают до 70% стоимости работ, а остальное — 30% — платят сами жители. Как сообщает Интерфакс-Украина, сейчас продолжается прием заявок на участие в конкурсе.

Пример результата показали на левом берегу столицы. Там жилой комплекс, объединяющий три дома общей площадью более 30 тысяч кв. м, оборудовали солнечной электростанцией с аккумулятором емкостью 135 кВт. Энергии хватает на работу лифтов, индивидуальных тепловых пунктов, систем управления и освещения мест общего пользования не менее 15 часов подряд.

Что именно установили за счет городских программ

В ОСМД установили три индивидуальных тепловых пункта (ИТП), генератор мощностью 9 кВт и солнечную электростанцию. В ее состав входят три инвертора, аккумулятор на 135 кВт и 108 солнечных панелей. Отдельно в домах заменили окна и двери, провели капитальный ремонт сетей с утеплением, заменили все шесть лифтов и модернизировали освещение, установив датчики движения.

Сколько платит город, а сколько — жители

Около 70% стоимости выполненных работ оплатили за счет города или грантов в рамках государственных программ. Благодаря этому ОСМД фактически обновило дома и сделало их более энергостойкими и экономичными. Установка ИТП обеспечивает равномерное распределение тепла между квартирами и позволяет экономить не менее 20% тепловой энергии.

Программа софинансирования 70/30%

Сейчас принимают заявки на участие в конкурсе по программе софинансирования 70/30%. По ее условиям ОСМД платит только 30% стоимости работ, а остальные 70% компенсируют из городского бюджета или через государственные программы. Руководитель упомянутого ОСМД уже планирует подать заявку на утепление фасада и получить кредит от револьверного фонда.

Как подать заявку и кто может получить

Воспользоваться программой могут ОСМД в Киеве. Для участия в конкурсе нужно подготовить решение собрания совладельцев об участии в программе, проектно-сметную документацию на запланированные работы и заявку установленного образца. Комплект документов подают в городскую администрацию, которая объявляет конкурс, — детали и актуальный перечень документов публикуют на официальных страницах столицы.

В рамках программы можно финансировать не только солнечные станции и ИТП, но и утепление фасадов, замену окон, дверей и лифтов, модернизацию освещения. Револьверный фонд дополнительно позволяет ОСМД получить кредит на энергоэффективные мероприятия и возвращать его из экономии на коммунальных платежах.