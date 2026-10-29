В Украине дееспособные лица, ухаживающие за людьми с инвалидностью I или II группы вследствие психического расстройства, могут получать ежемесячную денежную помощь. Рассказываем, кто имеет право на выплаты, какие документы нужны и на какой срок их назначают.

Денежная помощь по уходу в Украине предусмотрена для дееспособных лиц, которые фактически ухаживают за людьми с инвалидностью I или II группы вследствие психического расстройства. О том, кто имеет право на выплаты и как их оформить, рассказали в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Черновицкой области.

Ежемесячную денежную помощь могут назначить дееспособному лицу, которое зарегистрировано или постоянно проживает на одной жилой площади с человеком с инвалидностью I или II группы вследствие психического расстройства и фактически осуществляет за ним уход. Обязательным условием является наличие заключения врачебной комиссии учреждения здравоохранения о том, что человек с инвалидностью нуждается в постоянном постороннем уходе.

Важно: помощь назначается независимо от того, работает ли лицо, осуществляющее уход. То есть получать выплаты могут и трудоустроенные граждане, и те, кто не имеет официального дохода.

Какие документы нужны для оформления

Для назначения помощи необходимо подтвердить наличие инвалидности и потребность в постоянном постороннем уходе. В частности, предусмотрено наличие:

справки МСЭК или выписки из решения экспертной комиссии;

заключения врачебной комиссии учреждения здравоохранения о необходимости постоянного постороннего ухода за человеком с инвалидностью I или II группы вследствие психического расстройства.

Если место регистрации ухаживающего отличается от места регистрации человека с инвалидностью, дополнительно подается акт обследования материально-бытовых условий домохозяйства или фактического места проживания. Такой документ нужен для установления факта осуществления ухода.

Кто входит в состав семьи заявителя

При назначении помощи учитывается состав семьи заявителя. В него включаются муж или жена, родные и усыновленные дети в возрасте до 18 лет, а также дети до 23 лет, которые не имеют собственной семьи и учатся по дневной или дуальной форме. Отдельно учитываются неженатые совершеннолетние дети, признанные лицами с инвалидностью с детства I или II группы либо лицами с инвалидностью I группы, которые проживают вместе с родителями.

В состав семьи также входят нетрудоспособные родители мужа и жены, которые проживают вместе с ними и находятся на их содержании, лицо, проживающее вместе с одиноким человеком с инвалидностью I группы и ухаживающее за ним, а также женщина и мужчина, которые не состоят в браке, но проживают одной семьей и имеют общих детей. Информация о составе семьи указывается в декларации.

На какой срок назначают помощь

По общему правилу, помощь по уходу назначают на шесть месяцев. В то же время предусмотрено исключение: если лицо, ухаживающее за человеком с инвалидностью I или II группы вследствие психического расстройства, является неработающим пенсионером, выплаты назначают на 12 месяцев. Помощь предоставляется с месяца обращения, если в течение этого месяца поданы все необходимые документы.

Когда выплату могут прекратить

Выплата помощи по уходу прекращается в случае смерти или смены места жительства человека с инвалидностью либо лица, которому назначена помощь, если это влечет изменения в составе семьи. Также выплаты останавливают, если истек срок установления инвалидности I или II группы, а в течение месяца не подтверждено установление группы инвалидности, дающей право на помощь.

Еще одно основание — если человек с инвалидностью находится на полном государственном содержании или проходит стационарное лечение в течение полного календарного месяца. О возникновении таких обстоятельств получатели обязаны сообщить органы, осуществляющие выплату. Выплату прекращают с месяца, следующего за тем, в котором произошли соответствующие изменения.

Как оформить помощь: пошагово

Чтобы получить помощь по уходу, нужно обратиться в орган Пенсионного фонда Украины по месту жительства. Алгоритм действий такой:

Получить заключение врачебной комиссии о потребности человека с инвалидностью в постоянном постороннем уходе. Подготовить справку МСЭК или выписку из решения экспертной комиссии. При необходимости — оформить акт обследования материально-бытовых условий, если места регистрации ухаживающего и человека с инвалидностью разные. Подать документы в Пенсионный фонд и заполнить декларацию о составе семьи.

Если семья, в составе которой есть лицо, которому назначена помощь, переезжает в другую местность, выплату по прежнему месту жительства прекращают, а по новому — назначают на основании документов.

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