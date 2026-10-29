Денежная помощь в Киевской области предназначена для тех, кто хочет открыть собственное дело или возобновить работу бизнеса.

Денежная помощь в рамках программы может достигать 2600 долларов, а воспользоваться ею могут внутренне перемещенные лица и жители пострадавших от войны общин.

Об этом сообщил общественный Центр занятости Свободных людей , реализующий проект совместно с международной гуманитарной организацией Mercy Corps.

Программа направлена ​​на развитие микропредпринимательства и поддержание самозанятости. Кроме финансирования, участники могут получить консультации и сопровождение на разных этапах запуска или возобновления своего дела.

Кто может получить финансовую поддержку

Подать заявку могут две категории граждан:

внутренне перемещенные лица;

местные жители территорий, где велись или продолжаются боевые действия.

При этом населенный пункт должен находиться под контролем украинского правительства. Из-за риска безопасности жители районов активных боевых действий или территорий с повышенной опасностью не могут получить поддержку в пределах этого проекта.

Финансирование предоставляется на конкурсной основе. Преимущество получают заявители, имеющие реалистичный бизнес-план, понимающие потребности рынка и могут объяснить, как используют средства для запуска или развития предприятия.

Как подать заявку на помощь

Денежная помощь в Киевской области доступна в рамках программы, которая также включает Днепропетровскую, Одесскую и Черниговскую области.

Организаторы отмечают, что проект работает с 2023 года. За это время поддержку получили 343 микробизнеса, а команда провела более 500 индивидуальных консультаций и выездов.

Подать заявку можно на специальной странице программы: https://uerp.mercycorps.org/page/NWaZmOPQ .

Уточнить условия и особенности отбора можно по телефону горячей линии: +380 97 460 10 48 .

Следует учесть, что участие в программе не гарантирует получение средств: организаторы оценивают заявки и выбирают кандидатов в соответствии с установленными критериями.