Правительство разрешило фронтовикам подтверждать право на налоговую льготу обычными копиями приказов командиров, и военный сбор с боевых вознаграждений теперь удерживать не будут.

Военный сбор с фронтовых выплат для военных теперь оформлять значительно проще — Кабмин закрыл правовую прореху, из-за которой бойцы получали новые боевые вознаграждения, но не могли приложить к ним налоговую льготу.

Об изменениях сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины. Согласно новому решению правительства, защитники могут на законных основаниях не уплачивать военный сбор со своих фронтовых доходов.

В чем была проблема

Ранее освобождение от военного сбора действовало преимущественно на основании правительственного документа № 168, принятого еще 28 февраля 2022 года. Но 12 июня 2026 года появилось постановление № 768, которое ввело для личного состава новые финансовые поощрения.

Из-за этого военные получали деньги за новые достижения на передовой, однако старые правила не позволяли применить к этим суммам налоговую льготу. Теперь эта прореха устранена: документальным подтверждением для налоговиков отныне будут служить обычные копии приказов или выписки из распоряжений командиров о начислении этих вознаграждений.

За какие вознаграждения не будут удерживать сбор

По новым правилам налоговая льгота гарантированно распространяется на премии, которые военнослужащие получают за:

непосредственное участие в боевых действиях на передовой;

выполнение специфических и боевых задач;

успешное ведение штурмовых действий;

уничтожение живой силы армии противника;

взятие вражеских солдат в плен.

В правительстве подчеркивают: это дополнение к нормативной базе не расширяет перечень лиц, имеющих право на налоговые льготы, и не создает никаких новых видов льгот. Это лишь синхронизация с мотивационными правилами, уже действующими на передовой.

Когда норма вступила в силу

Документ вступил в силу сразу после официальной публикации, однако его действие распространяется на все выплаты начиная с 1 июня 2026 года — то есть с момента, когда фактически заработали обновленные механизмы финансовой мотивации военнослужащих.

Как сообщает Новини.LIVE, военнослужащие, находящиеся в плену или уже вернувшиеся из него, дополнительно сохраняют полный пакет социальной и финансовой поддержки: рабочее место, регулярную выплату ежемесячного денежного довольствия за весь период плена, а также единовременную и ежегодную денежную помощь. Защитникам также обеспечивают бесплатную медицинскую и психологическую реабилитацию.

Что делать, чтобы не уплачивать сбор

Военнослужащему больше не нужно собирать отдельные справки или ждать специального решения — достаточно, чтобы в приказе командира или выписке из распоряжения было зафиксировано начисление соответствующего боевого вознаграждения. Именно этот документ и является основанием для освобождения выплаты от военного сбора.

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