Кабмин создал отдельный консультативно-совещательный орган, который будет координировать все госструктуры по вопросам бронирования, а оборонным и энергетическим компаниям повысил лимит до 95%.

Бронирование работников от мобилизации в Украине пересматривали с начала войны не раз, но теперь правительство изменило саму систему координации. 23 октября Кабмин принял масштабные изменения в правилах защиты кадров от призыва, и главной новостью стал запуск Координационного центра по организации бронирования.

Этот новый консультативно-совещательный орган создан как инструмент для согласования работы разных государственных ведомств. Его ключевая цель - обеспечить равномерное распределение военнообязанных между пополнением сил обороны и сохранением жизнеспособности экономики, обороноспособности и систем жизнеобеспечения государства, как пояснили во Львовском ОТЦК и СП.

Оборонные и энергетические компании получили лимит в 95% от общего количества работников, и теперь в эту квоту будут засчитывать также работников, которые уже имеют отсрочку от мобилизации по другим законодательным основаниям.

Какие полномочия получил новый центр

Согласно правительственному положению центр перебирает функции, которые ранее выполняла Межведомственная рабочая группа во главе с руководителем Минобороны. Отныне именно Координационный центр по вопросам бронирования будет заниматься четырьмя направлениями.

Во-первых, будет предоставлять разрешения на увеличение квоты забронированных сотрудников сверх стандартных 50%. Во-вторых, анализировать и согласовывать региональные и отраслевые критерии критичности с указаниями по их доработке. В-третьих, прорабатывать обращения госведомств о предоставлении компаниям статуса критически важных. В-четвертых, инициировать лишение предприятий этого статуса - в частности, если правоохранители предоставят соответствующие основания.

Сроки рассмотрения обращений

Для работы центра установлены четкие дедлайны. Стандартное рассмотрение обращений от госучреждений не может длиться дольше одного месяца. Если же ведомство посылает запрос с грифом неотложности, центр обязан сформировать свои предложения максимум за семь рабочих дней с момента получения документов.

При этом право окончательной подписи на документах о признании бизнеса критически важным остается за профильными министерствами и областными администрациями. Но теперь они обязаны обязательно принимать во внимание рекомендации Координационного центра.

Десятидневный аудит не отменяет бронирование автоматически

Параллельно с запуском центра правительство поручило провести срочную ревизию действующих правил определения критичности. Все областные военные администрации вместе с центральными органами исполнительной власти получили ровно 10 дней после вступления в силу правительственного документа на пересмотр отраслевых и региональных требований к бизнесу.

Чиновники отмечают: быстрый аудит не означает автоматической и полной отмены уже выданных «броней». Предприятия не лишатся статуса критичности, если будут соответствовать тем критериям, которые останутся неизменными после проверки.

Квота 95% и новый алгоритм подсчета

Правительство пересмотрело верхний предел содержания военнообязанных для компаний оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов, повысив лимит до 95% от общего количества работников. В рамках этой квоты руководство предприятий самостоятельно будет выбирать, какие именно специалисты критически необходимы для выполнения оборонных заказов, аварийно-восстановительных работ или поддержки непрерывного производства.

В то же время кардинально изменился алгоритм подсчета этих процентов. Теперь в установленную квоту руководство обязано засчитывать тех сотрудников, которые уже имеют легальную отсрочку от мобилизации по другим законодательным основаниям. То есть имеющиеся в штате опекуны или многодетные родители теперь будут входить в общий лимит компании, автоматически уменьшая количество свободных мест для бронирования других работников, которые права на отсрочку не имеют.

Как сообщает Новини.LIVE, Кабмин до 1 декабря готовит полную перезагрузку системы бронирования от мобилизации, чтобы сосредоточиться на реальной критичности бизнеса для функционирования страны, а не на формальных отчетах предприятий. Причиной резких изменений стало то, что общее количество оформивших отсрочку, забронировавшихся или уклоняющихся от службы значительно превышает численность военных в строю.

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