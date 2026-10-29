По сети расходятся слухи о «драконовских» правилах с 1 декабря — массовой блокировке счетов и лишении прав. Разбираем, что из этого правда, а что манипуляция.

Мобилизация и права военнообязанных в ТЦК снова стали темой слухов в преддверии зимы. В соцсетях активно распространяют сообщения, будто бы с 1 декабря правительство готовит новые жесткие правила: автоматическую блокировку банковских карт, массовое лишение водительских прав и закрытие доступа к ЦНАПам. На самом деле это классическая манипуляция — авторы таких сообщений просто смешали реальные правительственные планы с нормами, которые давно существуют, но работают совсем иначе.

Дедлайн, которым сейчас пугают призывников, действительно существует, но он о другом. Именно до 1 декабря Кабмин должен завершить аудит критически важных предприятий и предложить новую, более прозрачную модель бронирования работников. Никаких законопроектов или правительственных решений о пакете «автоматических наказаний» с этой даты не существует.

Может ли ТЦК заблокировать счет одной кнопкой

Короткий ответ — нет. По действующему законодательству военкоматы не имеют полномочий самостоятельно арестовывать банковские карты граждан. Механизм требует времени и нескольких шагов: сначала за нарушение воинского учета выписывают штраф. Если человек его игнорирует, дело передают в Государственную исполнительную службу. И уже тогда исполнитель блокирует счета за долги — точно так же, как это происходит с неоплаченным штрафом за парковку.

То есть блокировка счета — это не мгновенное «карательное» действие ТЦК, а стандартная исполнительная процедура за неоплаченный штраф, через государственного исполнителя и только после судебного решения о взыскании.

Как на самом деле ограничивают в праве управления авто

Лишение права садиться за руль — это не декабрьская новация, а уже действующая норма закона о мобилизации. Но полиция или представители ТЦК не могут просто остановить человека на улице и забрать удостоверение. Процедура исключительно судебная: если военнообязанный игнорирует вызовы, ТЦК подает официальный иск. Только суд может вынести решение о временном ограничении водителя — пока тот не выполнит требования закона. Забрать права «на месте» никто не имеет права.

Что происходит с услугами в ЦНАПах

Слухи о тотальном запрете на выдачу паспортов и других документов — тоже преувеличение. На сегодня действуют ранее утвержденные правила: мужчины в возрасте от 18 до 60 лет просто должны показать актуальный военно-учетный документ при обращении за определенными услугами. Никаких новых или дополнительных запретов именно с 1 декабря правительство не вводило.

Что делать, если вам выписали штраф за нарушение воинского учета

Главное правило — не игнорировать документ. Штраф за нарушение правил воинского учета лучше вовремя обжаловать, если считаете его безосновательным, или оплатить, чтобы дело не дошло до исполнительной службы и блокировки счетов. Если вызывают в ТЦК — являйтесь и выясняйте основания. Именно проигнорированные вызовы и неоплаченные штрафы реально запускают механизм ограничений.

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