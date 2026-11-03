Когда близкий человек пропадает на войне, семья имеет право на часть денежного довольствия, пенсию по потере кормильца и бесплатную правовую помощь. Объясняем, кто может получить эти гарантии и с чего начать оформление.

Выплаты для семей военных, пропавших без вести регулирует отдельный закон «О правовом статусе лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах». Речь прежде всего о людях, пропавших из-за войны или оккупации. Родственникам не нужно ждать завершения розыска - частью прав можно воспользоваться уже сейчас.

Основной перечень прав определяет именно этот закон. Семья имеет право на информацию о розыске, на пенсию для определенных членов семьи и на бесплатную правовую помощь. Отдельный механизм действует для выплаты части денежного довольствия военнослужащего.

С чего начать оформление

Прежде всего нужно подать заявление в полицию и получить у следователя выписку из ЕРДР. При необходимости сдают биологические образцы для ДНК-экспертизы. Если пропал военный, важно поддерживать связь с его частью и ТЦК и СП.

Отдельный документ - выписка из Единого реестра лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах. Он нужен для оформления ряда гарантий. Заказать его можно бесплатно через «Единое окно для граждан» МВД. К запросу прилагают документ, удостоверяющий личность, и подтверждение родственных связей. Обычный срок предоставления - до 10 рабочих дней, при дополнительной проверке - до 30 календарных.

Какие выплаты предусмотрены семье

По постановлению КМУ №884 порядок выплаты зависит от того, оставил ли военнослужащий личное распоряжение на случай плена. Если распоряжение есть, средства получают указанные в нем люди в установленных долях.

Если распоряжения нет, в целом 50% денежного довольствия после предусмотренных законом отчислений распределяют поровну между определенными законом получателями. Это супруга или супруг, представители несовершеннолетних детей, дети с инвалидностью с детства и родители. Действуют законодательные исключения, в частности касающиеся получателей алиментов.

При отсутствии этих людей право на в целом 20% могут иметь совершеннолетние дети и родные братья или сестры, законным представителем которых был военный. Остальные средства сохраняются за военнослужащим. Важно: это доли для соответствующей группы получателей, а не выплата каждому отдельно.

Как подать заявление на выплату

Заявление подают на имя командира части, в том числе через ТЦК и СП. Понадобятся документы о личности, подтверждение родственных связей и банковские реквизиты. Полный перечень зависит от оснований обращения.

Пенсия, пока человека ищут

Определенные законом нетрудоспособные члены семьи могут получать пенсию по потере кормильца без объявления человека умершим. По разъяснению ПФУ, право возникает через месяц после внесения сведений в Реестр и не зависит от страхового стажа пропавшего. Перечень получателей определяет статья 36 Закона о пенсионном страховании.

Обратиться можно в сервисный центр ПФУ или через его веб-портал. К заявлению прилагают выписку из Реестра, документы о родстве и подтверждение права на пенсию.

Юридическая помощь и имущество

Родственники пропавших без вести при особых обстоятельствах имеют право на бесплатное представительство в суде и подготовку процессуальных документов по вопросам, связанным с исчезновением. Эта гарантия действует с 4 июля 2025 года и сохраняется в 2026-м. Обратиться можно в систему бесплатной правовой помощи.

При необходимости над имуществом пропавшего можно установить опеку через нотариуса. Имущество не переходит автоматически в собственность родственников: опека нужна для его сохранения и управления в интересах владельца.

В сентябре 2026 года Минобороны уточнило: воинским частям запрещено преждевременно прекращать выплаты только из-за документов об опознании тела. Для прекращения должны быть предусмотренные законом основания, в частности решение суда или актовая запись о смерти. Пошаговые инструкции и контакты ответственных органов собраны на официальной платформе МВД для семей пропавших без вести.

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