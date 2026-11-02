Операторы обновили спецпредложения для людей почтенного возраста - самый дешевый пакет стартует от 190 гривен. Рассказываем, что входит в тарифы и на каких условиях их подключают.

Мобильный интернет в Украине теперь можно подобрать без переплат за лишние гигабайты. В ноябре «Киевстар», Vodafone и lifecell обновили линейки для пенсионеров и людей с инвалидностью, поэтому появились выгодные пакеты со скидками. Самый дешевый вариант стартует от 190 гривен, сообщает издание «Молодой буковинец».

Главное, что нужно понимать: сниженные цены действуют не для всех. Каждый оператор поставил свой возрастной порог и условия подключения, поэтому перед переходом на новый тариф стоит внимательно проверить, подпадаете ли вы или ваши близкие под предложение.

Что предлагают операторы и за сколько

Самый дешевый пакет подготовил lifecell. Тариф «Турбота» стоит 190 гривен за 4 недели и рассчитан на людей старше 55 лет. В него входит 20 ГБ интернета, 1000 минут на любые номера по Украине и безлимит на номера lifecell. Также можно бесплатно раздавать трафик другим устройствам. Если лимиты исчерпаются, скорость упадет до 1 Мбит/с, а восстановить ее можно комбинацией *700#. В компании уверяют, что цена 190 гривен не будет расти до конца 2027 года.

Vodafone срезал цену на тариф Flexx Go с 350-450 гривен до 200 гривен в месяц в рамках акции «POVAGA». Но предложение предназначено исключительно людям от 55 лет, которые переходят к Vodafone от другого оператора со своим номером через услугу MNP. Для подключения понадобится паспорт.

«Киевстар» предлагает тариф «ВСЕ РАЗОМ Комфорт» за 220 гривен в месяц. За эти деньги дают 10 ГБ мобильного интернета (8 из них можно потратить в роуминге), безлимит внутри сети, 100 минут на номера других операторов и 100 SMS. Главное преимущество - в пакет уже включен домашний интернет на скорости до 100 Мбит/с, а еще можно бесплатно подключить одну «Суперсилу». Условие то же: предложение действует для людей от 60 лет или лиц с инвалидностью.

Как подключить выгодный тариф

Прежде чем переводить родителей или бабушек на более дешевый пакет, обратите внимание на три вещи. Во-первых, проверьте качество связи на месте: если близкие живут в селе или на даче, выбирайте не по цене, а по тому, чья вышка стоит ближе и держит ли сигнал во время отключений света.

Второе: посчитайте домашний интернет. Если в доме уже стоит кабель от «Киевстар», то тариф за 220 гривен может оказаться выгоднее более дешевых вариантов, ведь закрывает сразу две услуги в одном чеке.

И третье - обязательно возьмите с собой документы. Льготный пакет не подключат без паспорта или пенсионного удостоверения. Если идете с родителями в салон связи, возьмите оригиналы документов и идентификационный код или проверьте, работает ли приложение «Дія».

Ранее Politeka сообщала, Киевстар с 4 ноября обновляет тарифы и вводит новый.

Также Politeka писала, АМКУ подтвердил, что операторы перестали скрывать ограничения скорости.