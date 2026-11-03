Средняя цена бензина А-95 достигла почти 91 грн за литр, а за месяц сильнее всего подорожал автогаз. Водители все чаще экономят на шинах и ремонте, чтобы оставаться за рулем.

Цены на топливо на украинских АЗС снова пошли вверх: средняя стоимость бензина А-95 в крупных сетях составляет около 90,91 грн за литр, а дизельное топливо уже стоит в среднем 105,79 грн. Из-за такого подорожания украинские водители вынуждены экономить на шинах, ремонте и обслуживании авто, лишь бы оставаться на ходу.

Больше всего за последний месяц выросла цена автогаза. Как сообщает консалтинговая группа «А-95», сжиженный газ на украинских АЗС в ближайшее время может пересечь отметку 60 грн за литр на фоне острого дефицита ресурса в Европе и блокировки южных путей импорта.

Сколько стоит литр топлива сейчас

По данным мониторинга АЗС, на начало ноября ситуация выглядит так: средняя цена бензина А-95 в семи представленных сетях - около 90,91 грн/л, дизельного топлива - 105,79 грн/л. За сутки дизель и автогаз подорожали на 1 грн за литр, тогда как бензин в части сетей даже немного подешевел.

Куда идут цены дальше

Директор «А-95» Сергей Куюн объясняет, что нехватка автогаза обусловлена ростом спроса и перераспределением объемов сжиженного газа в пользу азиатского региона, где производителям предлагают более высокие цены. Дополнительное давление создает остановка импорта через реку Дунай из соображений безопасности.

Наибольшие трудности испытывают региональные компании, тогда как сети АЗС вынуждены закупать ресурс по повышенным европейским прайсам. Ожидаемое очередное повышение цен алжирским производителем Sonatrach вызовет дальнейший рост стоимости автогаза на рынке.

Как изменились цены за месяц

За период с 30 сентября по 30 октября 2026 года сильнее всего в Украине подорожал автогаз - на 11-14,40 грн/л. Дизельное топливо за месяц прибавило в цене от 4,91 до 9 грн/л, тогда как бензин А-95 подорожал не во всех сетях АЗС.

Именно из-за такой динамики водители все чаще откладывают замену шин и плановый ремонт: сначала приходится заплатить за топливо, а уже потом думать о состоянии автомобиля. Около 90 грн за литр бензина - это новый психологический рубеж, который заставляет украинцев пересматривать свои маршруты и привычки за рулем.

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