Велесова ночь, которую в соцсетях называют украинским Хэллоуином, не подтверждается этнографическими источниками. Зато у украинцев действительно есть осенние традиции поминовения предков, наиболее близкие к популярным рассказам о «границе между мирами».

Велесова ночь, которую в конце октября и начале ноября упоминают в соцсетях как украинский аналог Хэллоуина, на самом деле не является древним украинским праздником. У этнографов нет подтверждений, что предки отмечали ночь на 1 ноября, гадали и приглашали духов умерших в дом. В то же время украинская культура действительно бережёт осенние обычаи поминовения предков, ближайшие по смыслу к таким рассказам.

В 2026 году Хэллоуин пришёлся на субботу, 31 октября. А 4 ноября, в среду, украинцы находятся уже в периоде осеннего поминального цикла: совсем скоро, 7 ноября, наступает Дмитриевская поминальная суббота для приходов, придерживающихся юлианского календаря. Именно эти дни, а не «Велесова ночь», связаны с реальными народными традициями.

Откуда взялась Велесова ночь

В интернете Велесову ночь описывают как древний языческий праздник, когда граница между миром живых и мёртвых якобы становится тоньше. С ней связывают гадания, вещие сны, ритуальные блюда и поклонение славянскому богу Велесу. Однако, как пояснила культуролог Наталья Лисовец, праздник не зафиксирован в этнографических источниках, а сама концепция появилась в современной неоязыческой среде и стала заметной в украинском инфопространстве примерно в 2015-2016 годах.

Одним из источников современной концепции стала книга «Велес» российского автора Ильи Черкасова, известного под псевдонимом Велеслав, опубликованная в 2003 году. Позже различные неоязыческие ресурсы развили идею особой ночи, связанной с богом Велесом, и со временем её начали привязывать к 31 октября. При этом в источниках нет подтверждения, что украинцы традиционно отмечали такой праздник именно в конце октября.

Дмитриевские деды - настоящее осеннее поминовение

Ближайшими по смыслу к рассказам о Велесовой ночи являются осенние поминальные традиции. В народном календаре важное место занимали дни почитания умерших родственников - в части регионов, в частности на Полесье, их называли Дмитриевскими дедами. Семьи вспоминали близких, готовили поминальный ужин и чтили память предков.

В традиционных представлениях семейный ужин имел символическое значение: умерших будто приглашали к общему столу, а часть блюд оставляли в знак памяти о них. Эта традиция показывает иное отношение к теме смерти: в центре были семейная память, связь поколений и уважение к тем, кого уже нет, а не костюмированные ужасы и развлечения.

Когда отмечают Дмитриевскую поминальную субботу

В этом году важно учесть изменения церковного календаря. 24 октября 2026 года прошла Дмитриевская (Димитриевская) поминальная суббота по новому календарному стилю, которого придерживается Православная церковь Украины. Для приходов, сохраняющих юлианский календарь, соответствующая суббота приходится на 7 ноября 2026 года. Поэтому если хочется приобщиться к украинской поминальной традиции, стоит ориентироваться на календарь своей церкви и местные обычаи, а не на дату, которую популярные сайты называют Велесовой ночью.

Что можно и чего не стоит делать

В народной традиции дни поминовения предусматривали посещение церкви, домашнюю молитву, зажигание свечи и поминальную трапезу в семейном кругу. Такие обычаи не имели развлекательного характера и не ограничивались одним днём. Вместо этого костюмированные вечеринки, резные тыквы и «приглашение» духов как развлечение к украинской традиции не относятся - они пришли из американского Хэллоуина.

В фольклоре действительно были поверья о душах умерших, домашних духах, ведьмах и русалках, однако они не складывались в универсальный праздник, похожий на современный Хэллоуин, и отличались в зависимости от региона и периода.

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