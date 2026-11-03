Погода в Украине меняется: страну накрыл циклон, который принес дожди и прохладу. Синоптики рассказали, чего ждать в ближайшие дни и где уже может выпасть мокрый снег.

Погода в Украине начала меняться - с северо-запада в страну зашел циклон, который ранее кружил над Черным морем, и именно он принес первые ощутимые признаки глубокой осени. В ближайшие дни украинцев ждут дожди почти по всей территории, а в Карпатах осадки уже могут переходить в мокрый снег. Ранее Politeka рассказывала о ноябрьском похолодании, когда начнутся ночные морозы и снег.

По прогнозу Укргидрометцентра, днем температура будет держаться в пределах +6...+14 градусов, а ночью опускаться до +1...+8. Холоднее всего будет на западе страны, куда воздушная масса с северо-запада заходит первой.

Куда идет циклон и где ждать дожди

В выходные, 31 октября и 1 ноября, циклон охватил большинство областей, но сильнее всего его влияние ощущалось на Левобережье. Уже с воскресенья он начал терять активность и действовал преимущественно на востоке и северо-востоке, тогда как на остальной территории атмосферное давление постепенно росло.

Синоптики отмечают: в воскресенье осадки остались на востоке, северо-востоке и на Закарпатье, а в Карпатах дождь начал переходить в мокрый снег. В понедельник, 2 ноября, по всей Украине уже преобладала сухая погода.

Что будет в Киеве и других городах

В столице тоже постепенно холодает: если в конце октября воздух прогревался до +10 градусов, то уже 4 ноября температура в Киеве опустится до +5...+6 градусов. Это первый заметный шаг к зимнему режиму погоды.

«С северо-запада будет распространяться прохладная воздушная масса, которая постепенно готовит переход погоды к глубокой осени, что больше ощущается в западных областях», - объясняют в Укргидрометцентре.

Будет ли резкое похолодание и когда снег

Несмотря на переход к глубокой осени, резкого похолодания в ноябре в Украине не ожидается. Температура и количество осадков будут держаться близко к климатической норме: средняя месячная температура ноября прогнозируется на уровне +1...+7 градусов, а осадков выпадет 34-77 мм, на высокогорье Карпат - до 77-100 мм.

Напомним, зима в Украину будет приходить уже в начале ноября, и прежде всего это почувствуют западные области, где атмосферные осадки в первой декаде месяца могут менять фазу и переходить в снег.

Ранее Politeka сообщала, киевскую область накроют ночные заморозки.

Также Politeka писала, ноябрьское похолодание принесет ночные морозы и снег.