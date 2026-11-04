У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який може дозволити військовослужбовцям вести власну справу, підробляти за цивільною спеціальністю та отримувати додатковий дохід під час служби. Зараз за такі дії передбачені штрафи.

У Верховній Раді можуть зняти заборону, яка десятиліттями не давала військовослужбовцям заробляти поза службою. Відповідний законопроєкт вже зареєстровано, і він пропонує скасувати штрафи за ведення бізнесу та підробітки, повідомляє Судово-юридична газета. Тим часом Politeka розповідала, які виплати можуть отримати військові при звільненні зі служби.

Йдеться одразу про кілька напрямів заробітку, які сьогодні формально заборонені чинним законодавством. Військовому не можна відкривати власну справу, бути підприємцем чи засновником фірми. Також під забороною опиняється робота за цивільною спеціальністю, яку людина мала до мобілізації, і будь-який підробіток, не пов'язаний зі службою.

Що саме пропонують змінити

Автори ініціативи наголошують, що чинні норми не враховують реалій війни. Багато військових мають цивільні фахові навички, які могли б приносити дохід без шкоди для служби. Законопроєкт пропонує дозволити військовослужбовцям займатися підприємницькою діяльністю і отримувати легальний додатковий заробіток.

Ключова зміна - скасування адміністративної відповідальності у вигляді штрафів за бізнес і підробіток. Сьогодні зайняття підприємництвом під час служби тягне за собою відповідальність, а документ пропонує прибрати цей фінансовий тиск із військових.

Що це означає для військовослужбовців

Якщо ініціативу ухвалять, військові зможуть легально відкривати й вести власний бізнес, зберігаючи статус військовослужбовця. Це може стосуватися як офлайн-справи, так і роботи через інтернет - консультування, програмування, дизайну тощо, тобто фаху, яким людина володіла до служби.

Важливо, що про скасування заборони йдеться на рівні законопроєкту - остаточного рішення ще немає. Текст документу має пройти профільні комітети, розгляд у сесійній залі та голосування, і лише після цього зміни можуть набути чинності.

Поки норми лишаються без змін, військовим варто бути обережними з будь-якою оплачуваною діяльністю поза службою, щоб не наразитися на штраф. Рішення про послаблення залежатиме від того, чи підтримають документ народні депутати.

Раніше Politeka повідомляла, як військовим безкоштовно відновити втрачений паспорт.

Також Politeka писала, кому загрожує в'язниця за неявку в ТЦК після мобілізаційного розпорядження.