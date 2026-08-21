В Украине ко Дню Независимости выплачивают единовременную денежную помощь людям с инвалидностью вследствие войны. В Сумской области жители с инвалидностью II группы имеют право на выплату в размере 2900 гривен.

Денежная помощь в Сумской области предоставляется разным категориям граждан — на этот раз речь идет о единовременной выплате ко Дню Независимости для людей с инвалидностью вследствие войны. В 2026 году размер помощи для лиц со II группой составляет 2900 гривен.

Как сообщает Новини.LIVE, эта выплата предусмотрена для бывших малолетних узников концентрационных лагерей, гетто и других мест принудительного содержания, признанных лицами с инвалидностью. Важно, что это именно разовая помощь к празднику, а не ежемесячная доплата к пенсии.

Кому деньги поступят автоматически

Большинству получателей не нужно подавать отдельное заявление. Пенсионерам средства перечислят автоматически вместе с пенсией. Также автоматически помощь получат люди, которым назначена жилищная субсидия или льгота на оплату коммунальных услуг — при условии, что они не проходят военную службу.

Военнослужащим деньги перечисляют на счета воинских частей, учреждений или организаций, где они служат. В таком случае стоит убедиться, что работодатель располагает информацией о статусе ветерана войны.

Кому нужно обратиться в Пенсионный фонд

Подать заявление в ПФУ необходимо тем, кто имеет право на выплату, но не получает пенсию, не имеет жилищной субсидии или льготы и не проходит военную службу. Для таких лиц помощь автоматически не начисляется.

Обратиться можно лично в сервисный центр ПФУ, через ЦНАП, по почте или онлайн через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда с использованием квалифицированной электронной подписи (КЭП).

Три ключевые даты для получения выплаты

Основной срок выплаты — 24 августа 2026 года. К этой дате должна быть проведена основная часть автоматических начислений. Если человек имеет право на помощь, но не получил ее автоматически, можно обратиться в ПФУ до 1 октября 2026 года. Крайний срок для отдельной категории — 1 ноября 2026 года: те, кто приобрел соответствующий статус до 24 августа, но по состоянию на 1 октября деньги так и не получил, могут подать заявление и получить средства до 1 ноября.

Как подать заявление онлайн

Для подачи заявления через веб-портал ПФУ нужно выполнить несколько шагов: войти в личный кабинет с помощью КЭП, открыть раздел «Взаимодействие с ПФУ», выбрать заявление о назначении разовой денежной выплаты ко Дню Независимости. Затем заполнить личные и банковские данные, добавить документы, подтверждающие статус, подписать заявление КЭП и отправить его в Пенсионный фонд.

В заявлении необходимо указать данные документа, удостоверяющего личность, номер банковского счета, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика и реквизиты удостоверения, подтверждающего право на выплату. К заявлению прилагаются копии паспорта и соответствующего удостоверения.

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