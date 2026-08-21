Через ускладнення безпекової ситуації на території Дніпропетровської області 21 серпня спостерігаються затримки руху пасажирських поїздів — відхилення від розкладу сягають майже години.

Гуманітарна допомога для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі продовжує надходити, однак цього разу увагу мешканців регіону прикуто до іншої проблеми — через ускладнення безпекової ситуації на території Дніпропетровської області 21 серпня 2026 року зафіксовано суттєві затримки одразу кількох пасажирських поїздів.

Як повідомляє видання DMKD.DP.UA, відхилення від графіка руху торкнулися чотирьох рейсів, що курсують через станції регіону. Найбільше запізнення — майже година — зафіксовано на харківському напрямку.

Які поїзди затримуються

Згідно з оприлюдненими даними, станом на 21 серпня спостерігаються такі відхилення від розкладу:

Поїзд №854 сполученням «Дніпро-Головний — Харків-Пасажирський» — затримка 55 хвилин, відправлення зі станції Зайцеве;

Поїзд №866/865 «Дніпро-Головний — Запоріжжя I» — затримка 50 хвилин, відправлення зі станції Ігрень;

Поїзд №6110 «Дніпро-Головний — Синельникове-2» — затримка 48 хвилин, відправлення зі станції Ігрень;

Поїзд №6277 «Лозова — Дніпро-Головний» — затримка 45 хвилин, відправлення зі станції Яворницьке.

В «Укрзалізниці» наголошують, що порушення графіка мають тимчасовий характер і пов'язані винятково з безпековими обставинами в регіоні. Жодних технічних несправностей рухомого складу чи пошкоджень залізничної інфраструктури не зафіксовано.

Що робити пасажирам

Пасажирам, які планують поїздки через Дніпропетровську область, рекомендують закладати додатковий час на дорогу та враховувати можливі зміни в розкладі. Актуальну інформацію про рух поїздів можна відстежувати на офіційному сайті «Укрзалізниці» та в мобільному застосунку перевізника.

У разі значного запізнення пасажири мають право на компенсацію відповідно до правил перевезень — детальні умови також оприлюднені на офіційних ресурсах компанії.

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