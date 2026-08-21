Из-за осложнения ситуации с безопасностью на территории Днепропетровской области 21 августа наблюдаются задержки движения пассажирских поездов — отклонения от графика достигают почти часа.

Гуманитарная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Днепре продолжает поступать, однако на этот раз внимание жителей региона приковано к другой проблеме — из-за осложнения ситуации с безопасностью на территории Днепропетровской области 21 августа 2026 года зафиксированы существенные задержки сразу нескольких пассажирских поездов.

Как сообщает издание DMKD.DP.UA, отклонения от графика движения коснулись четырех рейсов, курсирующих через станции региона. Наибольшее опоздание — почти час — зафиксировано на харьковском направлении.

Какие поезда задерживаются

Согласно обнародованным данным, по состоянию на 21 августа наблюдаются следующие отклонения от расписания:

Поезд №854 сообщением «Днепр-Главный — Харьков-Пассажирский» — задержка 55 минут, отправление со станции Зайцево;

Поезд №866/865 «Днепр-Главный — Запорожье I» — задержка 50 минут, отправление со станции Игрень;

Поезд №6110 «Днепр-Главный — Синельниково-2» — задержка 48 минут, отправление со станции Игрень;

Поезд №6277 «Лозовая — Днепр-Главный» — задержка 45 минут, отправление со станции Яворницкое.

В «Укрзализныце» подчеркивают, что нарушения графика носят временный характер и связаны исключительно с обстоятельствами безопасности в регионе. Никаких технических неисправностей подвижного состава или повреждений железнодорожной инфраструктуры не зафиксировано.

Что делать пассажирам

Пассажирам, планирующим поездки через Днепропетровскую область, рекомендуют закладывать дополнительное время на дорогу и учитывать возможные изменения в расписании. Актуальную информацию о движении поездов можно отслеживать на официальном сайте «Укрзализныци» и в мобильном приложении перевозчика.

В случае значительного опоздания пассажиры имеют право на компенсацию согласно правилам перевозок — подробные условия также опубликованы на официальных ресурсах компании.

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