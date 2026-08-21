В Сумской области приняли решение о введении ежегодной денежной помощи для лиц, которым присвоено звание Герой Украины, и членов их семей.

Денежная помощь в Сумской области продолжает расширяться — на этот раз областные власти ввели новую ежегодную выплату для лиц, удостоенных высшей государственной награды.

В Сумской области приняли решение о введении ежегодной денежной помощи для Героев Украины и членов их семей. Как сообщает издание «Данкор online», соответствующее решение было принято на уровне областного совета.

Звание Герой Украины — высшая государственная награда, которую присваивают за исключительные заслуги перед государством. На Сумщине проживает ряд лиц, получивших это звание за мужество и героизм, в частности во время отражения российской агрессии. Теперь они смогут рассчитывать на дополнительную финансовую поддержку от области.

Кто именно может рассчитывать на помощь

Программа предусматривает выплаты непосредственно Героям Украины, зарегистрированным и проживающим на территории Сумской области, а также членам их семей. К последним относятся супруги, дети и родители — как ныне живущих Героев, так и погибших.

Помощь имеет ежегодный характер — начисляется раз в год. Такой формат позволяет обеспечить стабильную поддержку людей, чьи заслуги перед Украиной отмечены на самом высоком уровне.

Как получить выплату: пошаговая инструкция

Для получения денежной помощи необходимо обратиться в Департамент социальной защиты населения Сумской областной государственной администрации или в местное управление социальной защиты по месту регистрации.

Перечень необходимых документов:

паспорт гражданина Украины;

идентификационный код;

удостоверение Героя Украины (или указ Президента о присвоении звания);

справка о регистрации места проживания на территории Сумской области;

реквизиты банковского счета для зачисления средств.

Члены семей погибших Героев Украины дополнительно предоставляют свидетельство о смерти и документы, подтверждающие родственную связь (свидетельство о браке, свидетельство о рождении).

Решение о выплате принимается после рассмотрения поданных документов. Средства перечисляются на банковский счет получателя.

Контекст и значение программы

Сумская область является приграничным регионом, который ежедневно подвергается вражеским обстрелам. В то же время именно здесь проживает много защитников, чьи заслуги перед государством отмечены на высшем уровне. Введение отдельной областной программы поддержки свидетельствует о признании их вклада местным сообществом и готовности власти заботиться о тех, кто отдал самое ценное ради Украины.

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